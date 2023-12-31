نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أغرب صدفة.. شريف رمزي يحيي الذكرى الـ 40 لوفاة شقيقه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا الفنان شريف رمزي مرور 40 يومًا على وفاة شقيقه المنتج صلاح رمزي وذلك بنشره مجموعة من الصور تجمعه به عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتب شريف رمزي معلقًا: أغرب صدفة لا يمكن كنت أتخيلها إن النهاردة يكون يوم ٤٠ صلاح أخويا الله يرحمه ويصادف إنه يبقي نفس يوم ليلة عيد ميلادي، الله يرحمك يا حبيبي يا صلاح ويجمعنا بيك في الجنة.

وتابع: اللهم أبدله دارًا خير من داره وأهلًا خيرًا من أهله، اللهم عافه واعفُ عنه، اللهم ارزقه لذة النظر لوجهك الكريم اللهم أدخله الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب اللهم بدل حبنا له ووجعنا على فراقه صبرًا وقوة على تحمل الحياة يارب نسألكم الدعاء له وقراءة الفاتحة.

من هو صلاح رمزي شقيق شريف رمزي؟

صلاح رمزي هو الشقيق الأصغر للفنان شريف رمزي، وشقيق المنتجة شهد رمزي، وابن المنتج محمد حسن رمزي، والسيدة ليلى ابنة الفنان الراحل صلاح ذو الفقار وعمته هدى رمزي.

عمل صلاح رمزي منتجًا منفذًا في فيلم الديلر للفنان أحمد السقا، وأيضا فيلم نمس بوند للفنان هاني رمزي.

وكان صلاح رمزي دائمًا بعيد عن الأضواء، وذلك بسبب طبيعة عمله، ولكنه وترك رصيدًا من الأعمال الفنية، فكان النتج المنفذ لفيلم الديلر للفنان أحمد السقا، وفيلم نمس بوند للفنان هاني رمزي.



أسس صلاح رمزي أيضًا ماركة لإنتاج الإكسسوارات والقبعات، وخصص 10% من أرباح أعماله الماركة الخاصة به لصالح الأعمال الخيرية.



واحتفل صلاح رمزي في 13 نوفمبر 2021 بعقد قرانه، وظهرت الفنانة المعتزلة هدى رمزي، في حفل ابن شقيقها المنتج الراحل محمد حسن رمزى.



مرض صلاح رمزي

وأصيب صلاح رمزي في 4 أغسطس 2022 بوعكة صحية، بسبب إصابته بالتهاب في أنسجة المخ، وكتب بعدها الفنان شريف رمزي عبر حسابه الخاث بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام: أخويا صلاح رمزي في حالة حرجة جدًا في المستشفى أرجو الدعاء.



التطورات الصحية لصلاح رمزي وسبب وفاته

عانى الراحل صلاح رمزي في أغسطس عام 2022 من أزمة صحية مفاجئة، وفقد حينها القدرة على النطق والحركة، حيث دخل خلال تواجده بالمستشفى في حالة غيبوبة.



طالب الفنان شريف رمزي، الدعاء لشقيقه صلاح، حينها مؤكدًا أن حالته حرجة، وذلك خلال منشورًا عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك.

وفي شهر أكتوبر 2022 خضع صلاح رمزي، لعملية جراحية بالمخ، لأنه عانى من التهاب في الأنسجة، ودخل بعدها في غيبوبة منذ دخوله إلى المستشفى حتى رحل عن عالمنا اليوم 22 نوفمبر 2023.



وفاة صلاح رمزي

أعلن شريف رمزي، وفاة شقيقه صلاح في شهر نوفمبر الماضي عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام قائلًا: البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله أخويا صلاح رمزي ادعوا له.