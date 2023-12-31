نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على هواية جويل مردينيان الأولى في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - نشرت جويل مردينيان صورًا لها برفقة ابنائها اثناء قضاء عطلة رأس السنة بجزر المالديف.





وعلقت على الصور "الصيد، هوايتنا الأولى".





وظهرت بالصور مرتدية ملابس صيفية مناسبة للبحر باللون الابيض والأسود.













نبذة عن جويل ماردينيان

تعتبر جويل سيدة أعمال وخبيرة تجميل ومذيعة لبنانية ولدت سنة 1977 فى بيروت بلبنان والدتها خبيرة التجميل صوفيا مردينيان تحملالجنسية الإيطالية إلى جانب جنسيتها اللبنانية.

التحقت بمعهد "غريت بينت" في لندن لدراسة التجميل الذى ورثت فنه من والدتها، ولم تكتفِ جويل بالماكياج والتجميل بل تعرفت على أهموأشهر دور ومصممي الأزياء في أوروبا لتدخل هذا المجال وتبرُع به أيضًا.





انتقلت جويل ماردينيان من لندن إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2004 لبدء مسيرتها التلفزيونية في قناة “ام بي سي” حيث قدمتبرنامجًا مختصًا بالرياضة في البداية، وبعد ذلك تم اختيارها من قبل القناة نفسها “ام بي سي” لتقدم برنامجًا خاصًا بالجمال والذي حملاسم “بصراحة أحلى” ثم تم تغييره لاسم “مع جويل أحلى”.





وفكرة البرنامج تقوم جويل بتغيير المظهر العام للمشتركات من خلال الاهتمام بهن حتى يظهرن بأجمل إطلالة مع محاولتها إرشادهنوإرشاد المشاهدات من خلالهن إلى أهم نصائح التجميل، والإطلالة المميزة، وكذلك اختيار ما يناسب كل امرأة حسب ملامحها.





أبرز تصريحات جويل مردينيان





وأعربت جويل مردينيان منذ فترة عن سعادتها بنجاحتها الفنية خلال مشوارها الفني قائلة: "انا مثل السندريلا بحقق أحلام الفتيات التيليس لها ثقة بنفسها، ولا بشخصيتها، وقلقانة زوجها يتزوج عليها، وبرغم من ذلك بحرص علي ظهورها في البرنامج وفي المجتمع مرة أخريولكن بثقة أكثر وتقبل شكلها، هذا الشئ يسعدني ويفرحني كتير في عملي".





تعليق جويل مردينيان على أحداث غزة





عبرت من قبل المذيعة اللبنانية چويل مردينيان عن مدى غضبها واستيائها لما يحدث في فلسطين على يد الكيان الصهيوني المحتل لأراضيهم،والظهور بكل بجاحة للعالم الغربي والفخر بقتل الأطفال وتشريد الأسر ووصفهم بالحيوانات البشرية على

حد قول متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي افيخاي أدرعي، والسباق كل ثانية حول حدوث مجازر ورمي الجثث في الطرقات وإطلاق النيرانعلى الجرحى بحجة محاربة حماس.



حرصت جويل على مشاركة جمهورها بفيديو يوضح الجرائم البشعة في حق فلسطين وصرخت بكل ألم وحزن عبر حسابها الرسمي بموقعتبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالفيديو تعليق قالت فيه:" يا إلهي على العالم أن يرى هذا الاذلال أخذ الأطفالرهائن، والغناء للإحتفال بالبؤس الذي يسببونه على غزة ومدنيها".