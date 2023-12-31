شيري عادل: متحمسة لدوري في "عادل مش عادل".. واستعانت بصحفية

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة شيري عادل للمشاركة في فيلم "عادل مش عادل"، حيث تشارك الفنان أحمد الفيشاوي بطولة العمل والذي سيتم عرضه قريبًا والتقينا بها وكشفت عن تفاصيل أكثر تخص العمل.

ما الذي جعلك تتخذين قرار المشاركة في هذا العمل؟

الورق الخاص بالفيلم جميل جدا وأقدم دور لم يسبق أن قدمته من قبل حيث أقدم دور صحفية تريد عمل سبق صحفي طوال الوقت ومتحمسة ولديها شغف من أجل النجاح.

وأيضا دور لم يسبق أن قدمته من قبل، ومن المفترض أنها تلتقي في طريقها مع أحمد الفيشاوي بالصدفة.

من يشاركك في العمل من الفنانين؟

أحمد الفيشاوي ومحمود البزاوي وبدرية طلبة ودينا، وكواليس العمل معهم كانت رائعة للغاية.

ما هي التحديات أو الصعوبات التي واجهتيها للقيام بهذا الدور؟

لم يسبق لي أن قدمت دور صحفية من قبل وكان هذا الأمر بمثابة تحديًا كبيرًا بالنسبة لي قمت بالاتصال بصديقة صحفية وسألتها عن بعض التفاصيل الخاصة بعملها وساعدتني كثيرًا.

حدثيني عن قصة الفيلم؟

لا يمكنني أن أقول أي تفاصيل خاصة بالفيلم ولكن هو تجربة مختلفة ومتحمسة للغاية لرأي الجمهور والصحفيين في الفيلم.

هل هناك أعمال أخرى تشاركين فيها قريبًا؟

سيُعرض فيلم "عادل مش عادل" وأصل الحكاية الشهر المقبل ومسلسل الوصفة السحرية، كما تعاقدات في رمضان على ألف ليلة وليلة وهي تجربة مختلفة والاهتمام بالتفاصيل جميل جدا أنا متحمسة لهذا العمل.