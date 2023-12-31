حمزة العيلي يحتفل بالعام الجديد: “كل سنة والناس الطيبة بخير"

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل الفنان حمزة العيلي بحلول العام الجديد 2024، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشارك العيلي صورة له عبر تطبيق إنستجرام، وعلق عليها قائلًا: "كل سنة وأهلي وأصدقائي وزملائي والجمهور الحبيب وكل الناس الطيبة بخير وصحة وسعادة ونجاح وراحة بال 2024”.





أحدث أعمال حمزة العيلي

ويعرض حاليا لـ العيلي مسلسل العودة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالطابع الصعيدي، وتم تصوير أغلب مشاهده في مدينةالأقصر، ويتناول العمل عدة قضايا مهمة، من بينها قضية الذهب، خلال 30 حلقة، كما يناقش المسلسل قضية هامة من قضايا صعيد مصر والتى لها علاقة بالتنقيب عن الذهب، حيث تدور معظم أحداث العمل فى مدينة الأقصر إضافة إلى خط درامى آخر خاص بالقاهرة، ويعيش شريف سلامة قصة حب مع تارا عماد أثناء أحداث المسلسل.





و مسلسل العودة من بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، أحمد والي، صفاء الطوخي، حمزة العيلي، عصام السقا، محمد عبدالعظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وسارة نور وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، ومكون من 30 حلقة.





آخر أعمال حمزة العيلي

وكان قد ظهر حمزة العيلي في الحلقة الـ "16 و17 " من مسلسل "الكبير أوي 7" في دور "دكتور شرشابي" أستاذ "دكتور ربيع" الذيساعد "الكبير" واخترع تركيبه في محاولة لإعادة "العترة" إلى شكله بعدما تسبب "ربيع" في تحويله إلى رجل عجوز.





كما شارك حمزة العيلى في مسلسل "رسالة الإمام" الذي شارك في بطولته خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليدفواز، جيهان خليل،أحمد الرافعى، سلمى أبو ضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي أبرزهم السوريين خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدى وجوهر.