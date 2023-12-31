علي لوكا يطرح أغنية "حبة فوق" من فيلم أنا وابن خالتي (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - طرح المطرب علي لوكا، منذ قليل" أغنية جديدة بعنوان “حبة فوق” من فيلم أنا وإبن خالتي، عبر قناته الرسمية على تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجميع المنصات الغنائية الرقمية.





تفاصيل أغنية حبة فوق لـ علي لوكا





وأغنية حبة فوق غناء وكلمات علي لوكا، وهي إحدى أغاني فيلم "إبن خالتي".





وكان قد روج لوكا للأغنية عبر خاصية القصة القصيرة لحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، حيث شارك منشور كتب فيه: “أغنية جديدة بكرة الساعة ٦ ان شاء الله حبة فوق من فيلم أنا وابن خالتي”.





لأول مرة علي لوكا يشارك في التمثيل

و تعاقد علي لوكا، على المُشاركة في بطولة فيلم «أنا وابن خالتي»، حيث يُشارك بدورٍ رئيسي هو الآخر، كمُمثل وليس كمُغنٍ، وهو العمل الذي جرى الانتهاء من تصويره مؤخرًا، ومن المُقرر طرحه في دور العرض مطلع شهر يناير المُقبل.

فيلم «أنا وابن خالتي»، يشارك في بطولته بجانب بيومي فؤاد وسيد رجب، كل من ميمي جمال، هنادي مهنى، سارة عبدالرحمن والمغنيعلي لوكا، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف منهم إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، وهو من إنتاج «إينفينتى للإنتاج الفني» إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب وسيناريو وحوار عمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد صالح.





آخر أعمال علي لوكا

ويشارك مطرب الراب علي لوكا في فيلم "أنا وابن خالتي"، المقرر طرحه في دور العرض خلال الفترة المُقبلة، والفيلم يضم عدد من الفنانين من بينهم: بيومي فؤاد، سيد رجب، هنادي مهنا، ميمي جمال، سارة عبدالرحمن والمطرب علي لوكا، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف منهم إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، وهو من إنتاج إينفينتى للإنتاج الفني إشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب وسيناريو وحوار عمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد صالح.