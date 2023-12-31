نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحمدلله”.. إسلام جمال يؤدي مناسك العمرة في ليلة رأس السنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان إسلام جمال صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، وهو يؤدي مناسك العمرة داخل الحرم المكي، وعلق قائلًا: “ الحمدلله”.





أحدث أعمال الفنان إسلام جمال

ومن جهة أخرى يواصل الفنان إسلا جمال تصوير مشاهده في مسلسل الوصفة السحرية، ويعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمةأبطاله كلًا من: شيرى عادل، إسلام جمال، ميرهان حسين، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليفورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.





آخر أعمال إسلام جمال

وعرض مؤخرًا لـ إسلام حكاية "ما تيجي نشوف" هي الحكاية الثانية من حكايات مسلسل" 55 مشكلة حب "، وهي من بطولة الفنان إسلامجمال والفنانة هنا شيحه والفنان احمد جمال سعيد والفنان طارق صبري، والفنانة ملك قورة، والفنانة نهي عابدين وهي من تأليف عمرومحمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.





ما هي تفاصيل "55 مشكلة حب" ؟





مسلسل "55 مشكلة حب" هو ينتمي إلى نوعية المسلسلات المنفصلة المتصلة حيث أنه يعرض منه حكايات منفصلة كل 10 أيام، وهذاالمسلسل هو ماخؤذ عن كتاب الدكتور مصطفى محمود "55 مشكلة حب"،وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 1