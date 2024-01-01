إيهاب فهمي ونور محمود أحدث المنضمين للجزء الثاني من "وبينا ميعاد"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان إيهاب فهمي والفنان نور محمود للمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد"، المُقرر عرضه خلال الأيام القادمة على قناة DMC. ويُقدم الثنائي شخصيتين جديدتين تُثري الأحداث في هذا العمل الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ عرض الجزء الأول في يناير الماضي.

وكانت قناة DMC قد كشفت عن برومو تشويقي للموسم الثاني من العمل، مُعلنة عن قرب عرضه على شاشتها، بناءً على نجاح الجزء الأول الذي عُرض في يناير 2023.

فريق عمل مسلسل "وبينا ميعاد"

مسلسل وبينا ميعاد من بطولة شيرين رضا، صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى، يوسف إبراهيم، نور محمود، هيدي كرم، وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تفاصيل مسلسل "وبينا ميعاد"

ودارت أحداث الجزء الأول من المسلسل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن (صبري فواز) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات (أروى وهند وليلى ونيللي) نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.