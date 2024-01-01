نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترك الشرطة وأنتج أهم الافلام السينمائية وتولى رئيس لقطاعات مهمة.. أبرز محطات ممدوح الليثي في ذكرى وفاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف في مثل هذا اليوم الذكرى العاشرة على رحيل الكاتب الكبير والمنتج ممدوح الليثي التي توافق الأول من يناير عام 2014، حيث ترك مسيرة فنية وأدبية وأبدع في مجالات عدة سواء كاتب أو منتج، وتولى رئيس لقطاعات مهمة رفع بموهبته الخاصة من قيمة العمل الفني وتنوعه، حتى أصبح المسلسل المصري هو الأكثر طلبا في جميع الدول العربية، محققا نهضة فنية غير مسبوقة.



كما يرجع للمنتج ممدوح الليثي الفضل في اكتشاف الكثير من المواهب ودعمها، سواء في مجالات الدراما التليفزيونية أو الفوازير، أو السينما.

دراسة ممدوح الليثي

ولد الكاتب الكبير ممدوح الليثي يوم 10 ديسمبر عام 1937، كانت له عطاءات في كل المجالات كمنتج سينمائي وكاتب سيناريو وحصل على بكالوريوس الشرطة، وليسانس الحقوق من جامعة عين شمس عام 1960، كما حصل على دبلوم معهد السيناريو، عام 1964.

بداية ممدوح الليثي في الصحافة

عمل ممدوح الليثي في بداية حياته في الصحافة وكتب العديد من القصص على صفحات مجلات روز اليوسف وصباح الخير) ومجلة البوليس وجريدة الشعب وهو ما زال طالبًا بالشرطة في الفترة منذ عام 1957 حتى عام 1960، ثم عمل ضابط شرطة بين القاهرة والفيوم حتى عام 1967، لكنه ترك الشرطة واتجه إلى المجال الذي ما دام عشقه.

أبرز مناصبه

وتنقل ممدوح الليثي بين عدة مناصب مثل: رئيس قسم السيناريو عام 1967، مراقب النصوص والسيناريو والإعداد عام 1973، مراقب على الأفلام الدرامية، عام 1979، مدير عام أفلام التليفزيون عام 1982، رئيس أفلام التليفزيون عام 1985، رئيس قطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتليفزيون، عام 1985، رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، نقيب السينمائيين.

أبرز أعماله السينمائية

تميزت أعمال ممدوح الليثي السينمائية بقربها من الواقع المصري، وصنفت تلك الأعمال بأنها من أهم ما أنتجته السينما، وتضمنتها جميعا قوائم أفضل مائة فيلم مصري.



ومن أبرز أعمال ممدوح الليثي في السينما:ميرامار، ثرثرة فوق النيل، السكرية، الكرنك، المذنبون، الحب تحت المطر، أميرة حبي أنا، لا شيء يهم، امرأة سيئة السمعة، أنا لا أكذب ولكني أتجمل، استقالة عالمة ذرة.

أبرز مسرحيات ومسلسلات ممدوح الليثي

كما كان للمنتج ممدوح الليثي تجربة مسرحية من خلال مسرحية إمبراطورية ميم عام 1968، إلى جانب مجموعة من المسلسلات منها: "شرف المهنة، المتهم الرابع، لماذا أقتل، بلا شخصية، تاكسي، جريمة الموسم، الكنز".

إلى جانب هذا فقد قدم 600 فيلم تسجيلي، وما يزيد على 1500 ساعة دراما عبارة عن مسلسلات وسهرات.



أبرز جوائز ممدوح الليثي

وقد حاز ممدوح الليثي على العديد من الجوائز أهمها: جائزة الدولة التقديرية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة عام 1992، جائزة من وزارة الثقافة عن عدة أفلام السكرية عام 1974، أميرة حبي أنا 1975، المذنبون عام 1976.

وفاة ممدوح الليثي

توفي ممدوح الليثي مطلع يناير عام 2014 إثر أزمة صحية ألمت به.