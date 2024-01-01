فن ومشاهير

بالصور.. أبو الروس يحتفل برأس السنة مع الأيتام نهارُا ويشعل سهرة بحضور مخرج "بطن الحوت"

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القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا الفنان والمطرب حسن أبو الروس إحتفالية رأس السنة 2024 داخل أحد المراكب النيلية بالزمالك بحضور كامل العدد من الشباب ممن هم فوق الـ 18 عامًا بالإضافة إلى السياح العرب والأجانب.

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الأغاني التي قدمها حسن أبو الروس في رأس السنة 

 

وأشعل أبو الروس الحفل بمجرد صعوده على خشبة المسرح وسط فرقته الموسيقية والاستعراضية  وقدم العديد من أغانيه الشهيرة منها "كل الناس"، " لما باجي"،"مليونير"،" فلتت"،"كل البنات".. بالإضافة إلى أغنيتة الجديدة  "فوق" والتي حصدت المزيد وهتافات وصيحات الإعجاب وكان ضمن الحضور أحمد فوزي صالح مخرج مسلسل "بطن الحوت" والذي يشارك ابو الروس فى بطولته.

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حسن أبو الروس يشارك في احتفالية خيرية 

 

كما حرص أبو الروس على المشاركه فى صباح ليلة رأس السنة بإحتفالية خيرية اقامتها مؤسسة 180 لـ 400 طفل من الأيتام من مناطق اكتر من خمس مناطق فقيرة مختلفة مثل مصر القديمة وعزبة الهجانة وعزبة خير الله ومن دور أيتام منها وذلك داخل إحدى المدارس على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.

 

وحضر أبو الروس دون مقابل متبرعًا بأجره وأشاع البهجة وسط الأيتام من الأطفال المحتاجين بأغانيه المميزة على مدى أكثر من ساعة ونصف الساعة وقام بالتصوير معهم.

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احياء حسن أبو الروس النسخة الربعة من مهرجان ميدل بيست  2023


وكان الفنان والمطرب حسن أبو الروس قد أحيا مؤخرًا واحدة من أقوى حفلات النسخة الربعة من مهرجان ميدل بيست  2023 ساوندستورم الذي أقيم بالعاصمة السعودية الرياض بمشاركة 200 فنان عربي وعالمي قدموا أجمل الأغاني، والمقطوعات الموسيقية، على 8 مسارح ضمن فعاليات أكبر مهرجانا للموسيقي في الشرق الأوسط، وأكثرها إثارة في المنطقة.

 

وحضر ابو الروس حفل ميدل بيست بصحبة مدير أعماله تامر عبد المنعم وكان لمشاركته بالمهرجان اهتمامًا إعلاميًا من قبل القنوات الفضائية ووسائل الإعلام العربية والأجنبية.

مريم الجابري

مريم الجابري

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