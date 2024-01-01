انت الأن تتابع خبر بعد خلاف سنوات .. ليلة نجمات العرب شهدت صلح أنغام وأصالة فيديو والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - شهدت ليلة رأس السنة الميلادية حفل ليلة نجمات العرب في السعودية وشهد الحفل العديد من المفاجآت منها عدد من الدويتوهات احتفالًا بقدوم العام الجديد، وأقيم الحفل على مسرح محمد عبده أرينا، احتفالا بقدوم العام الجديد، وسط حالة من الرواج التي يتمتع بها موسم الرياض في الحفلات الغنائية التي تقام بمعدل حفلة كل أسبوع تقريبا.
حفل ليلة نجمات العرب
شهد الحفل أكبر تجمع لعدد كبير من النجمات مثل أنغام وأصالة وإليسا ونانسي عجرم وأحلام،أسما لمنور ،وهو ما لم يحدث منذ فترة طويلة، شهد الحفل دويتو خليجي بين أنغام وأحلام ، كما شهد دويتو بين أنغام ونانسي عجرم.
صلح أنغام وأصالة في ليلة نجمات العرب
🔥❤️👏🏻👍🇸🇦 pic.twitter.com/TKTawZVlcm— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 31, 2023
سبب الخلاف بين أصالة وأنغام
يعود سبب الخلاف بينهما منذ سنوات أن أصالة شنت هجومًا عنيفًا على أنغام عقب إعلان زواجها عام 2019 من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، الذي كان متزوجًا وقتها من ياسمين عيسى ابنة شقيقة المخرج طارق العريان واتهمت أصالة أنغام أنها خطفت الموزع أحمد ابراهيم من زوجته وأولاده، ثم تراجعت أصالة عن موقفها من أنغام عقب طلاقها من طارق العريان وعبرت عن تقديرها لأنغام ورغبتها في فتح صفحة جديدة معها لكن أنغام لم تستجب لمبادرة أصالة في أكثر من مناسبة ورفضت الصلح.