انت الأن تتابع خبر بعد خلاف سنوات .. ليلة نجمات العرب شهدت صلح أنغام وأصالة فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت ليلة رأس السنة الميلادية حفل ليلة نجمات العرب في السعودية وشهد الحفل العديد من المفاجآت منها عدد من الدويتوهات احتفالًا بقدوم العام الجديد، وأقيم الحفل على مسرح محمد عبده أرينا، احتفالا بقدوم العام الجديد، وسط حالة من الرواج التي يتمتع بها موسم الرياض في الحفلات الغنائية التي تقام بمعدل حفلة كل أسبوع تقريبا.

حفل ليلة نجمات العرب

شهد الحفل أكبر تجمع لعدد كبير من النجمات مثل أنغام وأصالة وإليسا ونانسي عجرم وأحلام،أسما لمنور ،وهو ما لم يحدث منذ فترة طويلة، شهد الحفل دويتو خليجي بين أنغام وأحلام ، كما شهد دويتو بين أنغام ونانسي عجرم.

صلح أنغام وأصالة في ليلة نجمات العرب

وأبرز مفاجأت الحفل هي الصلح بين أنغام وأصالة بعد خلاف دام سنوات طويلة حيث ظهرت أنغام في فيديو من كواليس الحفل وهي تحتضن أصالة وتقبلها، في حضور النجمة إليسا، وسالم الهندي المدير التنفيذي لشركة روتانا، و المايسترو هاني فرحات الذي يقود الحفل وبعدها توجهوا للمسرح معًا.