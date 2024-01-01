إيهاب توفيق يشعل سهرات ليلة رأس السنة بـ 5 حفلات كاملة العدد

القاهرة - محمد ابراهيم - تخطى النجم إيهاب توفيق الرقم القياسي في مارثون حفلات ليلة رأس السنة ليحي 5 حفلات متتالية بعدة اماكن متفرقة بالقاهرة وحملت جميعها لافتة "كامل العدد".



وأشعل إيهاب توفيق الحفلات الخمس داخل "كايرو جاز" بالشبخ زايد و3 فنادق كبرى بالقاهرة وحفل بإحدى المراكب النيلية بالزمالك.

أبرز الأغاني التي قدمها إيهاب توفيق في الحفل



وقدم توفيق خلال حفلاته الخمس عدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "سحراني"، "يا أحلى منهم"، " مراسيل" ، "داني"، "الله عليك يا سيدي"، "تترجى فيا" .. بالإضافة إلى أغنية " انت إختياري " و:سنة حلوة" .. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.

تفاصيل حفل إيهاب توفيق الفترة المقبلة

ويستعد إيهاب توفيق للمشاركة فى إحياء حفل "كاسيت 90s" بمشاركة النجوم محمد فؤاد ومدحت صالح ومصطفى قمر وهشام عباس ومصطفى كامل وذلك يوم 4 يناير الجاري على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.