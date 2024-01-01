نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد ومكان دفن جثمان والدة المطربة لطيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفيت في الساعات الأولى من مطلع عام 2024، والدة الفنانة التونسية لطيفة، بعد صراع طويل مع المرض، تسبب في إلزام لطيفة بجانبها في إحدى مستشفيات الشيخ زايد لمدة شهر تقريبًا.

موعد دفن جثمان والده الفنانة لطيفة

وقررت لطيفة دفن جثمان والدتها في بلدها تونس صباح غدا الثلاثاء، إذ تنهي كافة إجراءات سفر الجثمان وتسافر صباح الغد لدفن والدتها في تونس.

وكانت لطيفة قد دونت أكثر من تدوينة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبت من جمهورها الدعاء لوالدتها بالشفاء العاجل.

حصول لطيفة على جائزة "الريادة" في الغناء من مهرجان دير جيست

الجدير بالذكر أن لطيفة حصلت مؤخرًا على جائزة "الريادة" في الغناء من مهرجان دير جيست ختام 2023، ولكنها اعتذرت عن الحضور بسبب مرض والدتها، ومصاحبتها لها في أزمتها الصحية.

آخر أعمال لطيفة

وكانت لطيفة، قد طرحت مؤخرًا أغنية "سحابة صيف"، وتعاونت خلالها مع الشاعر محمود ليمان والملحن عزيز الشافعي والموزع أحمد عادل.





كلمات أغنية سحابة صيف





سحابة صيف وھتعدي وھتعدي

ونرجع تاني من تاني

ولا تستغنى يوم عني وھنعدي

ولا أنساك وتنساني

سحابة صيف وھتعدي وھتعدي

ونرجع تاني من تاني

ولا تستغنى يوم عني وھنعدي

ولا أنساك وتنساني

ده اللي عندك ھو عندي

اللي عندك ھو عندي

وانت أصلًا مخلوق عشاني

اللي عندك ھو عندي

اللي عندك ھو عندي

وانت أصلًا مخلوق عشاني

حبيبي حبيب عمري

أنا قدرك وفيك قدري

حبيبي حبيب عمري

أنا قدرك وفيك قدري

ومھما جرى ما بينا وكان

احنا أقوى من الزمان

احنا أقوى من الزمان

واللي عندك ھو عندي

اللي عندك ھو عندي

وانتَ أصلًا مخلوق عشاني.