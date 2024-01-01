نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روجينا تشكر أشرف زكي وتكشف عن وصية ممدوح الليثي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أستضاف برنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامي د. عمرو الليثي المُذاع على قناة "الحياة"، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وابنته لمناقشة حياتهم الشخصية والمهنية.

ممدوح الليثي يوصي بتغيير اسمها لـ" لبنى أمين"

وخلال المداخلة الهاتفية، أكدت روجينا أن نجاحاتها خلال العام الماضي كانت بفضل الله أولًا، ثم بفضل جمهورها وزوجها، الذي وصفته بأنه الدعم والسند الذي يقف بجانبها. أشارت إلى أن ممدوح الليثي كان أول من اكتشفها في مسلسل "العائلة" وأوصى بتغيير اسمها إلى "لبنى أمين" بدلًا من روجينا أمين.

روجينا تتحدث عن علاقتها بزوجها أشرف زكي

وكشفت روجينا عن علاقتها مع زوجها أشرف زكي، مشيرةً إلى أنه يُعتبر الداعم الحقيقي لها ولبناتها، وأنهما متزوجان منذ 30 عامًا وقد تحملا مسؤوليات الحياة معًا، مُبديّة تقديرها لاهتمامه الكبير بها وبأسرتهما.

تصريحات أشرف زكي

ومن جانبه، عبّر أشرف زكي عن رضاه عن العام الماضي وسعادته بنجاحات أسرته والأحداث الإيجابية في مصر، معبرًا عن تعاطفه مع الشعب الفلسطيني ومشاركتهم الحزن في ظل الأحداث الصعبة، وتمنياته للسلام والحفاظ على سلامتهم.

وفيما يتعلق بنقابة المهن التمثيلية، أكد أشرف زكي أهمية هذه النقابة وتركيزها على القضايا الفنية والمهنية، مُبرزًا أنه يولي اهتمامًا بالعمل النقابي وهو السبب وراء انخراطه القليل في الأعمال الفنية في الوقت الحالي.