أحمد أمين يعلن إطلاق برنامج كوميدي عبر المنصات

القاهرة - محمد ابراهيم - أكد الفنان أحمد أمين على حرصه في التنوع في الأدوار التي يقدمها، حيث كشف أنه سيغيب عن الدراما في شهر رمضان هذا العام، لتقديمه برنامجًا كوميديًا عبر إحدى المنصات، يستضيف فيه نجوم الكوميديا في الوطن العربي.

تصريحات أحمد أمين

وخلال مُداخلته في برنامج "واحد من الناس" على قناة الحياة، أوضح أمين أن خلفيته تعود لدراسته في قسم الفنون الجميلة، وتحدث ساخرًا أنه أقرب للنقاشة من كونه مهندسًا.

أحمد أمين يتحدث عن أدواره السابقة

وتحدث أيضًا عن أدواره السابقة في مسلسلات مثل "الصفارة" و"جزيرة غمام"، مُبديًا سعادته بالتنوع في الأدوار التي يُقدمها، وشدد على أهمية الاختيارات التي يقوم بها في اختيار الأدوار التي يُجسدها.

وأعرب عن حزنه لما يحدث في فلسطين وعبر عن تمنيه للتعاون مع الفنانة الكبيرة سوسن بدر في عمل درامي، بينما عبرت بدورها سوسن بدر عن تقديرها وسعادتها بفكرة العمل الكوميدي.



