نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عزة بهاء تنضم لمسلسل "باسورد" بطولة آية سماحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضمت الفنانة عزة بهاء، لأبطال مسلسل باسورد، ويضم العمل عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: محمد السباعي، آية سماحة، رانيا منصور، جالا هشام، حازم إيهاب، وعددا آخر من الفنانين.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي.

آخر أعمال عزة بهاء



يعد آخر أعمال عزة بهاء هو مسلسل إلا أنا، وعرض العمل عام 2020، وحقق نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن أبرز الحكايات في المسلسل حكاية سنين وعدت لـ أروى جودة وحكاية ضي القمر لـ كندة علوش وحكاية ربع قيراط لـ ريهام عبد الغفور، وغيرهم من الحكايات.

من هي عزة بهاء؟

ولدت الفنانة عزة بهاء في عام 1968، ودرست في المعهد العالي للفنون المسرحية، وكرست كل جهدها للعمل في الدراما التليفزيونية، من مسلسلاتها: (هوانم جاردن سيتي، الرجل الآخر، أوبرا عايدة، قاسم أمين، الليل وآخره، بشرى سارة)، وعملت في بضعة أفلام قليلة، منها: (سوق النساء، قليل من الحب كثير من العنف، أمن دولت).