نجوى كرم:" الشيء المشترك بيني أنا وشيرين عبد الوهاب حب الناس"

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أحمد جودة - القاهرة - التقت المطربة اللبنانية نجوى كرم في كواليس حفلها مع الفنانة شيرين عبد الوهاب وتبادلوا الأحاديث والتهاني بالنجاح في حفل دبي احتفالا بالعام الجديد 2024، و أشارت شيرين إلى أنها تنتظر تقديم سلطانة الطرب أغانيها التي يحبها الجمهور ويتفاعل معها.

لحظة لقاء شيرين عبد الوهاب بالمطربة نجوى كرم

وقالت شيرين عبد الوهاب، في تصريحات تلفزيونية لحظة لقائها مع نجوى كرم:" الناس كانت مستنياكي، الله يعطيكي ألف عافية، كلنا مستنين سلطانة الطرب، والشيء المشترك اللي بيجمعنا هو حب الناس".

رد نجوى كرم على شيرين عبدالوهاب

وردت نجوى كرم على تصريحات شيرين عبد الوهاب: “حسيت إن لازم شيرين عبد الوهاب تكون موجودة بهذا الحفل، لأنها بتحكي عن ذاتها، وصوتها وشخصيتها بتحكي عنها”.

وتابعت: “الشيء المشترك، اللي بيني أنا وشيرين عبد الوهاب، إلى جانب حب الناس، إنها شربت من ماء النيل وأنا شربت من ماء نهر البردوني ”.

سعادة نجوى كرم بحفل دبي

وأعربت نجوى كرم في حديثها للجمهور بعد اعتلاء المسرح عن أمنياتها بالأمن والسلام لكل العالم في العام الجديد 2024 مؤكدة سعادتها باختيار دبي لإستقبال العام الجديد، قائلة: "لما سألوني عن سبب اختياري "مومينت إيفنت" قلت لهم أنه الفنان الذي يحب أن يستمر يجب عليه أن يختار الأفضل".