انت الأن تتابع خبر شخصيات سياسية في العرض الخاص للإسكندراني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهد العرض الخاص بفيلم "الإسكندراني" بالقاهرة، حضورًا كبيرًا من الشخصيات السياسية والفنانين ووسائل الإعلام والجماهير في أحد المولات التجارية بالقاهرة، مساء الثلاثاء.



وحضر عدد من الشخصيات السياسية المصرية البارزة، لدعم المخرج خالد يوسف من بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وعدد من الفنانين أبرزهم: الفنانة نبيلة عبيد، والفنان محمود قابيل، والفنانة فردوس عبدالحميد وزوجها المخرج محمد فاضل.



الفيلم من بطولة الفنان أحمد العوضي، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم: زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله، انتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.



وتدور أحداث فيلم الإسكندراني حول هوية الإسكندراني، ويجسد أحمد العوضي شخصية تدعى بكر الإسكندراني، وهو ابن بيومي فؤاد وحبيبته زينة خلال الأحداث.



ويجسد أحمد العوضي في فيلم الإسكندراني، شخصية بكر هذا الشاب الذي يمر بالكثير من الصراعات والتحديات مع والده وعمه وحبيبته، ويقرر السفر إلى الخارج لبدء حياة جديدة، ولكن عند عودته تبدأ الأحداث بالتصاعد .



