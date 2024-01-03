بعد تصدرها التريند.. تعرف على أبرز تصريحات منى الشاذلي

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الإعلامية منى الشاذلي، محركات بحث جوجل في الساعات الماضية بعد استضافتها في برنامج " Abtalks” مع الإعلامي أنس بوخش المذاع على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" أمس الثلاثاء، وتعتبر أولى حلقات الموسم الجديد من عام 2024، لذلك نستعرض أبرز تصريحاتها في السياق التالي.

عاطفة منى الشاذلي

وقالت منى الشاذلي خلال اللقاء:“العاطفة دون عقل رشيد لا تصبح عاطفة تصبح عبثا، وأنا في العموم إنسانة وديعة وقوية من جوا، وبشوف أقوى الناس هما الهاديين مش بالحنجرة والصوت العالي وبعمل حذف لأي ذكرى مؤذية وجدانية بالنسبة لي”.

ما الوظيفة التي تمنتها منى الشاذلي قبل الإعلام ؟

وعن الوظيفة التي كانت تتمنى العمل فيها، أضافت منى الشاذلي:" كان نفسي أبقى دكتورة أو مدرسة عشان أساعد الناس، ولما دخلت الجامعة الأمريكية لقيت الأقرب ليا هو الإعلام"

قصة حب وزواج منى الشاذلي

وحول زواجها وقصة حبها، أوضحت منى الشاذلي:" اتعرفت على جوزي في إيطاليا، وبقالي 25 متجوزة وأنا وجوزي متناقضين في كل حاجه وهو مش رومانسي، والناس اللي ما عاشوش قصة حب في حياتهم فاتهم حاجة حلوة أوي، والحب الأول بيكون فيه شغف يكفي العالم بعد كده يدخل الاعتياد".

وتابعت:" لما قررت اسافر إيطاليا علشان أشتغل قررت إني مقعش في الحب وأركز في شغلي ومستقبلي لكن وقعت في الحب وفي الأول لا كنت بطيقه ولا هو كان طايقني كنا بنضطر ننزل مع صحابنا علشان مش بنطيق بعض لحد ما بقينا عايزين نقعد لوحدنا وقد كان ومعظم العلاقات اللي بتبدأ بخناق بتعيش لمدة طويلة وأنا وهو دلوقتي تمينا 25 سنة مع بعض وأنا وجوزي متناقضين في كل حاجه وهو مش رومانسي، هو حنون ورجل عائلة عظيم، لكنه راجل عملي، ومش بنزعل من الاختلاف بينا".

منى الشاذلي توضح الفرق بين الحب والحياة الزوجية

وأوضحت منى الشاذلي: " الولاد والبنات لازم يتربوا على تحمل المسئولية، والحب حاجة والحياة الزوجية حاجة، ولو اكتافك متتحملش المسئولية متتجوزش، لازم تربي أولادك على أنهم يشيلوا المسئولية ويتحملوا ضغوط الحياة، غير كدا هيبقى جواز عيال، فالحياة الزوجية محتاجة مجهود كبير".

نشأة منى الشاذلي

وقالت منى الشاذلي: “أنا بنت الطبقة المتوسطة المصرية، والداي كانوا من جيل الستينات العظيم، وعلمني والدي إن الجوهر أهم من المظهر، وأنا محبة لكل محيطي، غير كارهة لأي شيء سواء أكل أو شخص، ممكن أزعل من شخص وأحذفه من حياتي، وكلمة كراهية صعبة عليا، وأحب أن أكون منتجة وليس مدللة، ولم أتربى منذ صغري على الدلال، عشان لما تيجي النعمة أفرح بها ولما تزول أقدر أتخطاها”.