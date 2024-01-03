نسرين أمين زوجة أكرم حسني في مسلسل "بابا جه"

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الفنانة نسرين أمين تصوير مشاهدها في مسلسل "بابا المجال"، حيث تقدم دور البطولة النسائية أمام بطل العمل الفنان أكرم حسني، ويحدث بينهما العديد من المفارقات الكوميدية وكذلك مع أبنائهما، ويتعبر العمل عودة نسرين أمين إلى الأدوار الكوميدية مرة أخرى.



أبطال مسلسل بابا جه



مسلسل "بابا جه" من المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2024، يشارك في بطولته نخبة من الوسط الفني فهو من بطولة كلًا من الفنان أكرم حسني، النجمة نسرين أمين، والفنانة سماء إبراهيم، والعمل من إخراج خالد مرعي، والعمل مكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.



أحدث أعمال نسرين امين

تنتظر نسرين أمين خلال الفترة القادمة عرض مسلسل حرب الجبالي، التي انتهت من تصويره منذ فترة ويقوم ببطولته أحمد رزق، ومن تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.

فيلم وقت إضافي

وانتهت نسرين أمين من تصوير فيلمها الجديد "وقت إضافي" والذي تشارك في بطولته إلى جانب باسم سمرة، بيومى فؤاد، عمرو عبدالجليل، أحمد سلطان، ياسر الطوبجى، حمادة صميدة، والعمل فكرة محمد ياسطي، سيناريو وحوار رشاد رشدي، إخراج أحمد جبة وتدور أحداثه في إطار لايت، تشارك ببطولة الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" والمقرر عرضه تجاريًا بحلول عام 2024.