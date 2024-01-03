غدًا.. الأوبرا تحتفل بأعمال محمد فوزي على المسرح الكبير

القاهرة - محمد ابراهيم - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلًا لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر وذلك فى مساء غد الخميس الموافق 4 يناير على المسرح الكبير، يأتي ذلك في إطار استراتيجيات وزارة الثقافة الخاصة بالاحتفاء برموز الموسيقى والغناء العربي.

مجموعة مختارة من أعمال الموسيقار الراحل محمد فوزي

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من أعمال الموسيقار الراحل محمد فوزي الشهيرة التي ارتبطت بوجدان الشعب المصري والعربى يؤديها سمية وجدي، رحاب مطاوع، حسام حسني، إسلام رفعت، محمد متولى ومصطفى النجدي.

أبرز أعمال محمد فوزي

يذكر أن محمد فوزي أحد أشهر المطربين المصريين عمل كملحن وممثل ومنتج، تعلم أصول الموسيقى على يد أحد أصدقاء والده، تأثر بأغاني محمد عبد الوهاب وأم كلثوم، التحق بمعهد فؤاد الأول للموسيقي ثم حقق نجاحًا غنائيا ساعده على تأسيس شركته السينمائية التي حملت اسمه ونجح في التربع على عرش السينما الغنائية والاستعراضية طوال فترة الأربعينيات والخمسينيات، أسس شركة مصرفون لإنتاج الإسطوانات والتي أنتجت أغاني كبار المطربين في ذلك العصر، رحل عن عالمنا في 20 أكتوبر 1966 تاركًا رصيدًا فنيا تجاوز 400 أغنية إلى جانب 36 فيلمًا سينمائيًا.

أوركسترا القاهرة السيمفوني

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني قدمت أمسية كلاسيكية على المسرح الكبير بقيادة المايسترو الإيطالي فرانشيسكو دي ماورو ومشاركة السوبرانو الرومانية لاريسا ستيفان مع كورال أكابيلا تدريب مايا جفينيريا وكورال اكابيلا للاطفال بقيادة دنيا أكرم وذلك على المسرح الكبير، وتتضمن مختارات من المؤلفات العالمية لكبار الموسيقيين منهم شتراوس، كالمان، ليهار، اوفنباخ وغيرهم.