نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاء عامر وعمرو عبد الجليل يتعاقدان على "دون مقابل" للمنتج محمد فوزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة وفاء عامر، والفنان عمرو عبد الجليل على مسلسل“دون مقابل” وذلك لتقديمه في موسم دراما رمضان المقبل، والمسلسل إخراج جمال عبد الحميد وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي.

ويعتبر المسلسل بعيدًا عن الكوميديا ويضم الفنان هاني رمزي، داليا البحيري، محمد أبو داود ومن المقرر الإعلان عن بقية فريق العمل الفترة المقبلة وأيضا العمل إخراج المخرج المميز جمال عبد الحميد مخرج روائع الدراما المصرية وتأليف حسام موسي وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي.

مشاركة وفاء عامر في فيلم «جبل الحريم»

من ناحية أخرى، تواصل الفنانة وفاء عامر تصوير دورها في فيلم «جبل الحريم» الذي تشارك في بطولته مع الفنانة سوسن بدر والفنانة أميرة العايدي، ومن المقرر عرضه خلال موسم إجازة نصف العام 2024، والعمل يناقش قضايا المرأة في المجتمع المصري.

مسلسل "ألف ليلة وليلة"

وتشارك أيضًا في مسلسل "ألف ليلة وليلة"، وتُجسد خلاله شخصية والدة ياسر جلال وتدعى فاطمة، والعمل يشارك في بطولته ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور اللبنانية، شيري عادل، تارا عماد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، وفاء عامر، أيتن عامر، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، مجدي بدر، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

مشاركة وفاء عامر في مسلسل “حق عرب”



وتعيش الفنانة وفاء عامر حالة من النشاط الفني في رمضان المقبل 2024؛ حيث تشارك في أكثر من عمل، منهم مسلسل "حق عرب"، والذي تجسد خلاله شخصية صاحبة مغلق خشب.

ويشاركها البطولة، أحمد العوضي، رياض الخولي، ميرهان حسين، سلوى عثمان، وليد فواز، أحمد عبدالله محمود، كارولين عزمي، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، وفاء مكي، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.