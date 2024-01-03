نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منى الشاذلي تتصدر تريند جوجل.. ما السبب؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الإعلامية منى الشاذلي، محرك البحث جوجل في الساعات الماضية، بعد لقائها في برنامج “Abtalks” مع الإعلامي أنس بوخش المذاع على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





سبب تصدر منى الشاذلي تريند جوجل





وقالت منى الشاذلى عن حياتها الشخصية: “أنا بنت الطبقة المتوسطة المصرية، والداي كانوا من جيل الستينات العظيم، وعلمني والدي إنالجوهر أهم من المظهر، وأنا محبة لكل محيطي، غير كارهة لأي شيء سواء أكل أو شخص، ممكن أزعل من شخص وأحذفه من حياتي،وكلمة كراهية صعبة عليا، وأحب أن أكون منتجة وليس مدللة، ولم أتربى منذ صغري على الدلال، عشان لما تيجي النعمة أفرح بها ولما تزولأقدر أتخطاه”.

وأضافت منى الشاذلى: "أنا كنت طفلة وديعة.. وفي العموم أنا إنسانة وديعة وقوية.. ولكن قوتي داخلية، مش بحب القوة اللي فيها صوتعالي وفرد عضلات.. وبشوف أقوى الناس هم الناس الهادية اللي قوتها داخلها، وحياتي كانت مع أسرة محبة وأم عطوفة جدًا".





ماذا قالت منى الشاذلي عن زوجها؟





كما تحدثت منى الشاذلى لأول مرة عن زواجها والذى استمر 25 عامًا قائلة: "لما قررت اسافر إيطاليا علشان أشتغل قررت إني مقعش فيالحب وأركز في شغلي ومستقبلي لكن وقعت في الحب وفي الأول لا كنت بطيقه ولا هو كان طايقني كنا بنضطر ننزل مع صحابنا علشانمش بنطيق بعض لحد ما بقينا عايزين نقعد لوحدنا وقد كان ومعظم العلاقات اللي بتبدأ بخناق بتعيش لمدة طويلة وأنا وهو دلوقتي تمينا 25 سنة مع بعض وأنا وجوزي متناقضين في كل حاجه وهو مش رومانسي.. هو حنون ورجل عائلة عظيم، لكنه راجل عملي، ومش بنزعل منالاختلاف بينا".



