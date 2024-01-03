نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد موعد عرض 'روز وليلى'.. محطات في حياة نيللي كريم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منصة «شاهد vip»، موعد عرض مسلسل «روز وليلى» بطولة الفنانة يسرا والفنانة نيللي كريم، والذي من المقرر أن تنطلق أولى حلقاته يوم 11 يناير، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي، حول المحققتين السريتين تخوضان العديد من الصراعات والأزمات خلال الأحداث وتقومان بالعديد من المهام، ويظهر تيام مصطفى قمر كمحاسب يساعدهما في عملهما، ويعيش أحمد وفيق قصة حب كوميدية مع يسرا، ويجسد هشام عاشور دور شاب عاطل متزوج من نيللي كريم.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مقطتفات من حياة الفنانة نيللي كريم..

حياة نيللي كريم الشخصية

ولدت نيللي محمد السيد عطا الله في مدينة الإسكندرية 18 ديسمبر عام 1974، لأب مصري من مدينة الزقازيق، محافظة الشرقية وأم سوفيتية من روسيا، ذهبت مع والدها وهي في السادسة لتقيم في روسيا نحو عشرة أعوام حيث أنهت دراستها المدرسية هناك، ثم عادت مع عائلتها إلى مصر عام 1991، حيث اشتركت في دار الأوبرا المصرية وبدأت مشوارها في فن الباليه كراقصة باليه من أحد أفضل راقصات الباليه في دار الأوبرا المصرية، كانت متزوجة في تسعينات القرن العشرين من والد أبنائها «كريم ويوسف» لكنها انفصلت عنه بعد ذلك، وبعده تزوجت من رجل آخر وانفصلت بعد فترة قصيرة، وفي عام 2004 تزوجت من خبير التغذية «هاني أبو النجا» وأنجبت ابنتان هما «سيلياوكندة» وفي عام 2015 أعلنت عن انفصالهما، وفي 11 أغسطس 2021 تزوجت من لاعب الاسكواش هشام عاشور.

مسيرة نيللي كريم الفنية

ظهرت لأول مرة على شاشات التلفزيون سنة 1995 كراقصة باليه في المسلسل المصري ألف ليلة وليلة، لفتت نظر الفنانة المصرية فاتن حمامة عندما شاهدتها فقررت اختيارها للمشاركة في مسلسل وجه القمر في عام 2000 ليكون هذا أول ظهور لها كممثلة، أولى بطولاتها فكانت في مسلسل المستحي الذي توالت بعده تقديم عدة مسلسلات أقل شهرة، أول أعمالها في السينما فكانت عن طريق فيلم شباب على الهوا عام 2002، إلا إنها لم تحقق الشهرة السينمائية إلا مع المطرب عامر منيب في فيلم سحر العيون، أهم أعمالها السينمائية فيلم إنتاج (2004) غبي منه فيه مع هاني رمزي وآخر الدنيا (2006) والرجل الغامض بسلامته (2010) مع هاني رمزي وغيرهم من الأعمال.

أعمال نيللي كريم

الأفلام: سحر العيون، شباب على الهوا، هروب مومياء، غبي منه فيه، إسكندرية نيويورك، حبك نار، حرب أطاليا، فتح عينيك، إنت عمري، آخر الدنيا، أحلام الفتى الطايش، احنا اتقابلنا قبل كدا، واحد صفر، الرجل الغامض بسلامته، زهايمر، أنا بضيع يا وديع، يوم للستات ، هامش في تاريخ الباليه، اشتباك، هيبتا، بشتري راجل، كازابلانكا، الفيل الأزرق 2، خط دم، 30 مارس، ع الزيرو، فوي! فوي! فوي.

المسلسلات: ألف ليلة وليلة، وجه القمر، حديث الصباح والمساء، أنظر حولك وابتسم، أبيض x أبيض، شمس يوم جديد، العميل 1001، نسيم الروح، هدوء نسبي، بوجي وطمطم، الحارة، زين، نظرية الجوافة، بنت اسمها ذات، سجن النسا، سرايا عابدين، تحت السيطرة، سقوط حر، لأعلى سعر، اختفاء، ب100 وش، نمرة اتنين، ضد الكسر، المشهد الأخير، الجسر، فاتن أمل حربي، وعد إبليس، موضوع عائلي، عملة نادرة، ليه لأ 3.