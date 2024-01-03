نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى ميلادها.. محطات في حياة الفنانة إلهام شاهين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم ٣ ديسمبر عيد ميلاد الفنانة إلهام شاهين، التي تعد من أبرز الفنانات اللاتي قدمن أعمالًا متميزة في السينما والتليفزيون، وكذلك المسرح ولا يزال عطائها مستمرًا حتى اليوم كممثلة بالإضافة إلى الأعمال المميزة التي تقدمها كمنتجة، هي ابنة حي مصر الجديدة الفتاة المتمردة مع والدها الذي كان يرفض دخولها عالم الفن، ولكن كان لديها حلم دخول عالم الفن والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية لتدرس الفن كما كانت تحلم وتحب.

يعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مقطتفات من حياة الفنانة إلهام شاهين..

حياة إلهام شاهين الشخصية

ولدت إلهام شاهين 3 يناير 1960 في حي مصر الجديدة في القاهرة، ودرست في مدرسة نوتردام، في عام 1982 حصلت على بكالوريوس من «معهد الفنون المسرحية» قسم تمثيل، انطلقت مسيرتها الفنية من خلال خشبة المسرح، لديها أخت واحدة هي إيناس شاهين، وأخ واحد وهو أمير شاهين، تعتبر حادثة انفصال إلهام عن رجل الأعمال عادل حسني حدثا مدويا في الوسط الفني، حيث قام الاثنان بدعوة أكثر من 300 شخص لحضور حفلٍ كبير في أحد فنادق في مدينة الإسكندرية، وحضر المدعوون دون معرفة السبب وراء هذه الدعوة، فكانت التوقعات بإطلاق حدث فني ما؛ ولكن المفاجأة كانت بإعلان طلاقهما يومها، لم تنجب إلهام شاهين أولادًا، وصرحت في أكثر من مناسبة أنها حرمت نفسها من الإنجاب مقابل شهرتها ونجاحاتها المهنية.

مسيرة إلهام شاهين الفنية

بدأت إلهام شاهين مسيرتها الفنية عندما قدمها المخرج كمال ياسين في مسرحية «حورية من المريخ»، وشاركت في العديد من المسرحيات منها «قنبلة الموسم، المتحذلقات، المصيدة، بستان الوهم، النسانيس»، أما الانطلاقة الحقيقية لها فكانت من السينما وتحديدا من فيلم «أمهات في المنفى» عام 1981، وبعده فيلم «العار» عام 1982 والذي كان بدايةً لشهرتها وانطلاقتها الفنية، تعتبر فترة الثمانينيات هي المرحلة الأكثر رواجًا في السينما لإلهام شاهين، حيث قدمت خلالها ما يتجاوز 33 فيلم، كما شاركت في عدد من الأعمال الهامة في التلفزيون وقدمت عدة مسلسلات، كان لها تجربةً فنيةً مميزةً، من خلال تقديمها الفوازير لأول مرة تحت اسم «فطومة والأفلام»، ومثلت دورًا هامًا في مسلسل «الهروب إلي السجن»، مع بداية التسعينيات انخفض معدل الأعمال السينمائية التي شاركت فيها إلهام شاهين، ولكنها تميزت بالقيام بأدوارٍ جديدةٍ منحتها شهرةً جماهيريةً واسعةً ومن أشهر هذه الأفلام: «موعد مع الرئيس، الحب المر، الحجر الداير، لحم رخيص، يا دنيا يا غرامي، دانتيلا، هارمونيكا، القتل اللذيذ، جنون الحياة، الظالم والمظلوم».

أعمال إلهام شاهين

أفلام: حظر تجول، يوم للستات، هز وسط البلد، ريجاتا، خلطة فوزية، واحد صفر، خالي من الكوليسترول، الرغبة، صيد الحيتان، عيشة الحرية، الأخطبوط، عليه العوض، وحياة قلبي وأفراحه، جنون الحياة، سوق المتعة، أرض أرض، القتل اللذيذ، هارمونيكا، دانتيلا، عفريت النهار، الجنتل، يا دنيا يا غرامي، الهروب إلى القمة، لحم رخيص، أبو زيد زمانه، اغتيال فاتن توفيق، ثلاثة على مائدة الدم، الطيب والشرس والجميلة، لعبة القتل، ليلة القتل، رجال بلا ثمن، اليتيم والذئاب، خادمة ولكن، اللعبة القذرة، فرسان آخر زمن، سباق مع الزمن، الكنز، دنيا عبدالجبار، الحجر الداير، الحب المر، السجينة، مراهقون ومراهقات، إلا أمي، حالة مراهقة، الشيطانة، موعد مع الرئيس، الملك لله، أيام الغضب، الظالم والمظلوم، الأوهام، مدرسة الحب، السجينتان، حكاية نص مليون دولار، البوليس النسائي، رجل في عيون امرأة، لقاء في شهر العسل، المشاغبات الثلاثة، العبقري والحب، بستان الدم، عطشانه، الهانم بالنيابة عن مين، الزوجة تعرف أكثر، الهاربات، بنات حارتنا، احترس عصابة النساء، نأسف لهذا الخطأ، وعد ومكتوب، محامي تحت التمرين، السكاكيني، ممنوع في مدرسة البنات، البريء، سترك يارب، ابنتي والذئاب، الحلم القاتل، مشاعر إنسانية، موت سميرة، العبقري خمسة، السيد قشطة، رمضان فوق البركان، الحب في غرفة الانعاش، الهلفوت، لا تسألني من أنا، إنهم يسرقون عمري، العار، أمهات في المنفى، رجل اسمه عباس.

المسلسلات: بطلوع الروح، حكاية (حتة مني)، ليالي الحلمية، نظرية الجوافة، قضية معالي الوزيرة، نونة المأذونة، جوز ماما(ج1)، امرأة في ورطة، نعم مازلت آنسة، علشان ماليش غيرك، قصة الأمس، قلب امرأة، امرأة فوق العادة، أحلام لا تنام، على نار هادئة، إمرأة من نار، بنت أفندينا، نجمة الجماهير، مسألة مبدأ، الإمبراطور، بنات أفكاري، الكومي، سامحوني ماكنش قصدي، السيرة العاشورية، الحاوي، نصف ربيع الآخر، البراري والحامول، ألف ليلة وليلة، ليالي الحلمية، إمرأة وثلاثة وجوه، مكان في القلب، الهروب إلى السجن، صرخة برئ، ناس مودرن، غلطة العمر، دوامة الحياة، الاحباب والمصير، أخو البنات، الشيطان والحب، البركان، أبواب المدينة (ج2)، حتى لا يختنق الحب، وقال البحر، رحلة عذاب.