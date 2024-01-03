نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. تعرف على قصة حب لميس الحديدي وعمرو أديب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الإعلامية لميس الحديدي تريند تطبيق الغريدات الشهير إكس تويتر سابقًا، وذلك بعد حديثها عن زيادة الأسعار منذ بداية السنة الجديدة 2024 في برنامجها “كلمة أخيرة”.





تفاصيل قصة حب لميس الحديدي وعمرو أديب





تحدثت الإعلامية لميس الحديدي في لقاء سابق ببرنامج “ET بالعربي عن حبها للإعلامي عمرو أديب قائلة”: “كنت أحلم أن أتزوج من عمروأديب، حيث كنا مخطوبين، ونعيش قصة حب عنيفة، ونجهز للزواج في هذا الوقت، وبالفعل تزوجنا عندما كنت في سن السابعة والعشرين”.





وعن تأثير منافستهما الإعلامية على علاقتهما الزوجية، قالت: “حبنا يجعلنا خارج منطقة المنافسة، بالإضافة إلى أن عمرو هو من يختار ليأغلب أسماء برامجي”، مشيرة إلى أن الشيء الوحيد الذي يختلفان عليه هو كرة القدم، حيث أن لميس تشجع النادي الأهلي أما عمروفيشجع نادي الزمالك.





وكانت قد بدأت قصة حب الإعلامي عمرو أديب ولميس الحديدي، وهي بعمر الـ25عامًا، حينما كانت تنظر إليه بنظرة فارس الأحلام، حيثكانت تحلم بالزواج منه طوال الوقت، وعاش الثنائي قصة حب دامت لعامين، وانتهت بالزواج.













ماذا قالت لميس الحديدي عن زيادة الأسعار؟





قالت لميس خلال برنامجها عن زيادة الاسعار: "الناس العادية محتاجة تفهم لماذا يحدث هذا لكي تستطيع أن تضبط أحولها وأسئلة الناسكثيرة أي حاجة أنت معدي عليها زادت موجة من رفع الأسعار السنة داخلة علينا برجلها الشمال مش داخلة علينا برجلها اليمين أبدًا".

وأضافت: "بالراحة شوية علينا يا حكومة بلاش الدخلة العنيفة من أول السنة"، متسائلة: "ماذا سيحدث ولماذا عملية المفاجأة في الإعلان عنالزيادات؟".

وأكملت: "بالنسبة للموبايلات فيهم الخير، أبلغونا قبل تنفيذ القرار بأربع أيام"، مؤكدة أنه لا يمكن أن نستمر فى هذه السياسات، ويجبعلى الحكومة أن تقيم مبادرتها وأثر هذه المبادرات.









تعليق لميس الحديدي على إنقطاع الكهرباء





وعلقت لميس الحديدي على إستمرار إنقطاع الكهرباء قائلة:” أنا قلت بعد خبر تخفيف الأحمال الصبح فقط إن فيه خبر تاني جاي وراه".

وأشارت إلي أنها توجه رسالة لـ الحكومة، قائلة:" بنقطع الكهرباء وكمان نخفف الأحمال الكهربائية، طب الأثنين مش ماشيين مع بعض".





برنامج كلمة أخيرة

يذاع برنامج كلمة أخيرة يوميًا من السبت إلى الثلاثاء على قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي.