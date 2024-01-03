أحمد العوضى: الإسكندرانى فيلم ملىء بالمفاجآت

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 يناير 2024 08:31 مساءً - عبر الفنان أحمد العوضي عن سعادته بردود أفعال الجمهور الذين حضروا العرض الخاص لفيلمه الجديد "الإسكندراني"، والذي انطلق عرضه اليوم الأربعاء في جميع السينمات.

وقال العوضي ، إنه اجتهد خلال التصوير وحاول أن يقدم عملًا يليق بالجمهور المصري والعربي، بتفاصيل سينمائية على أعلى مستوى من خلال المخرج خالد يوسف، لافتًا إلى أن العمل تم تصويره في أوروبا والإسكندرية ولوكيشن آخر بداخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

وأكد العوضي، أن العمل ملىء بالمفاجآت داخل أحداثه، حتى إن تفاصيل السيناريو نفسه مميزة والتي تعود لإحدى كتابات الراحل أسامة أنور عكاشة، مشيرًا إلى أن الفيلم سيقدم حالة فنية مختلفة عما قدم في مجال الأكشن طوال السنوات الماضية.

قصة فيلم "الإسكندراني"

وتتلخص شخصية "الإسكندراني" في شخص يتعرض للعديد من الأزمات ويحتدم الخلاف بينه وبين والده بيومي فؤاد وابنه العوضي ومحمود حافظ.

وتتسارع الأحداث، ليقرر العوضي السفر إلى الخارج ويغيب لأكثر من 10 سنوات وبعدها يعود للوطن ويصبح شخصًا ناجحًا ويتزوج من "زينة" وتستمر الأحداث بتفاصيل مليئة بالأكشن.