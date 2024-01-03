نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الطلاق.. هند عبد الحليم تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنانة المصرية هند عبد الحليم محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أثارت حالة من الجدل بعد إعلان طلاقها رسميًا من كريم قنديل، وذلك في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستغرام"، ختمته بهاشتاغ "سنجل".

طلاق هند عبد الحليم من كريم قنديل

كشفت هند عبد الحليم عن انفصالها رسميًا عن زوجها كريم قنديل بعد زواج دام 3 سنوات، من خلال نشرها صورا جديدة لها احتفالًا بالعام الجديد عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وعلقت عليها قائلة: "أيام بتمشي وناس بتمشي واحنا بنتغير أوي وكل حاجة بتتغير حوالينا ومفيش أي حاجة دائمة، بس مش معنى أنك لوحدك أنك وحيد ساعات كتير بتحتاج ده عشان تلاقي نفسك وتعرف تبص حواليك كويس، كل سنة وانتوا طيبين وإن شاء الله السنة دي تكون أحلي وأحن على الكل يا رب"، وأنهت تعليقها بهاشتاغ "سينجل".

هند عبد الحليم تتعرض لتحرش لفظي وإيحاءات

وسبق، تعرضت الفنانة هند عبد الحليم لتحرش لفظى وإيحاءات من مندوب تابع لإحدى شركات الشحن، حيث أرسل لها عبارات سب وشتائم بسبب رفضها التصوير معه أثناء تسليمها "أوردر" شحن، وقامت هند بإبلاغ الشرطة، وتحرير محضر بقسم شرطة الشيخ زايد، أرفقت به الرسائل التي أرسلها لها المندوب، وبيّنت التحريات أن المتهم "مندوب مبيعات" يعمل في إحدى شركات الشحن، وبعث برسائل تتضمن سبًّا وقذفًا للممثلة عبر هاتفها المحمول بسبب رفضها التصوير معه، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيقات، وأكدت هند أن القوات تحركت على الفور، بعد أن حددت موقعه، وألقوا القبض عليه خلال ساعات، واكتشفوا أنها ليست الضحية الأولى له.

اخر اعمال الفنانة هند عبد الحليم

والجدير بالذكر ان الفنانة هند عبد الحليم قد شاركت مؤخرا في حكاية "تقلها دهب" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، والتي تسلط الضوء على البطلات المصريات في الأولمبياد، وجسدت هند خلال الأحداث دور بطلة العالم في الكاراتيه، وهو الدور الذى يدور حول البطلة فريال أشرف التي حصدت الميدالية الذهبية لوزن أكثر من 61 كجم سيدات في منافسات الكاراتيه بأولمبياد طوكيو، وشارك فى بطولة المسلسل كل من منال سلامة وأيمن الشيوى ومحمد أحمد ماهر وياسر على ماهر وإسماعيل شرف وشريف حلمى وسعيد صديق ومحمد غنيم وسمير بدر وهو من تأليف يسرى الفخرانى وحسن كمال، وإخراج أحمد يسرى.