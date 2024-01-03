نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد انفصالهما.. تعرف على كريم قنديل زوج هند عبدالحليم السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة هند عبد الحليم، محركات البحث “جوجل” خلال الساعات الأخيرة بعد أن أعلنت انفصالها عن كريم قنديل بعد زواج دام ثلاثة سنوات، من خلال منشور شاركته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





من هو كريم قنديل طليق هند عبدالحليم؟





وكريم قنديل هو زوج الفنانه هند عبدالحليم السابق والده الدكتور خالد حسين قنديل وهو مدير شركة فيستا السابق، ووالدته الكيميائية مهامحمد فريد، لديه شقيق يعمل صيدلي في شركة إيلي ليل للأدوية في أبو ظبي، ويعمل كريم قنديل زوج هند عبد الحليم السابق مدير إنتاج في شركة يونيلفير المشرق، وليس له أي علاقة أو ارتباط بمجال الفن والتمثيل.





هند عبد الحليم تعلن إنفصالها

وكتبت هند عبد الحليم عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”: "أيام بتمشي وناس بتمشي وإحنا بنتغيرأوي وكل حاجة بتتغير حوالينا ومفيش أي حاجة دائمة، بس مش معنى إنك لوحدك إنك وحيد، ساعات كتير بتحتاج ده عشان تلاقي نفسك وتعرف تبص حواليك كويس، كل سنة وانتم طيبين وإن شاء الله السنة دي تكون أحلى وأحن على الكل يا رب".

وردت هند على سؤال أحد المتابعين من خلال خاصية التعليقات عبر حسابها الشخصي على موقع" إنستجرام "قائلة: "عام جديد.. عزباء".





زواج هند عبد الحليم



يذكر أن هند كانت قد احتفلت بزفافها على كريم قنديل، في 12 أغسطس عام 2020، بحضور عدد محدود من العائلتين وممثلة درة والممثل عمر الشناوي.

آخر أعمال هند عبد الحليم

تألقت هند عبد الحليم، مؤخرًا في مسلسل أزمة منتصف العمر ويدور المسلسل حول حياة فيروز، التي تعاني إحباطًا وتخبطًا في المشاعرومللًا من الحياة الزوجية نتيجة زواجها المبكر من رجل يكبرها في السن بـ 30 سنة، الأمر الذي يجعلها تتودد إلى زوج ابنتها التي ربتها وتتطور العلاقة بينهما إلى قصة حب ممنوعة وتتوالى الصدمات.

والمسلسل بطولة كل من كريم فهمي، ريهام عبد الغفور، عمر السعيد، رشدي الشامي، رنا رئيس، بمشاركة هند عبد الحليم وركين سعد وهاجر عفيفي، وضيفة العمل سلوى محمد علي.