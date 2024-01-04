نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلفيس بريسلي يعود بعروض من الهولوجرام في بريطانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بفضل تقنية الميتافيرس، يعود من جديد النجم الأسطوري إلفيس بريسلي للأضواء، بعرض هولوجرام يتم تنظيمه في المملكة المتحدة.

عرضًا لمجسم من الهولوجرام

ووفق صحيفة ديلي ميل، سيكون هناك عرضًا لمجسم من الهولوجرام، في حفل موسيقي سيشهد تأدية إلفيس للعروض التاريخية الشهيرة التي سبق وأن قدمها عبر حفلاته في لاس فيجاس.

تايلور سويفت

يأتي ذلك بعد أن نجحت النجمة تايلور سويفت في كسر الرقم القياسي الذي كان يحتفظ به النجم الأسطوري الراحل إيلفس بريسلي.

وذلك بعد أن نجحت تايلور في أن تحقق الاستمرارية كأكثر مغنية فردية تبقى لأكبر عدد من الأسابيع في صدارة ترتيب أكثر الفنانين استماعا على مستوى العالم.

هذا الرقم القياسي حققته تايلور سويفت بعد بقائها في الصدارة لمدة تصل لـ 68 أسبوعًا متواصلًا.

كانت قد عادت النجمة تايلور سويفت لتتصدر قائمة أكثر 200 ألبوم استماعًا لمجلة "بيلبورد"، وذلك بفضل النسخة الخاصة المعدلة من ألبومها الجديد 1989.

ووفق صحيفة ديلي ميل، الألبوم الجديد كانت قد طرحت منه نسخة تجارية للأسواق قبل أن تقوم تايلور سويفت بطرح نسختها الخاصة منه بعد تعديل الموسيقى به في بعض الأغنيات.

أكثر نجوم هوليوود بحثًا على منصات التواصل الاجتماعي

وسبق اان كشفت منصة البحث العالمية الشهيرة جوجل عن أكثر نجوم هوليوود الذين أجريت عنهم أكبر معدلات البحث على منصات التواصل الاجتماعي العام الماضي.

ووفق ما ذكر موقع "ديد لاين"، كان من اكثر الفنانين في هوليوود الذين اجري عنهم عمليات بحث خلال العام النجمة تايلور سويفت، وماثيو بيري، ومارجو روبي.