فن ومشاهير

إلفيس بريسلي يعود بعروض من الهولوجرام في بريطانيا

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 يناير 2024 09:31 صباحاً - بفضل تقنية الميتافيرس، يعود من جديد النجم الأسطوري إلفيس بريسلي للأضواء، بعرض هولوجرام يتم تنظيمه في المملكة المتحدة.

ووفق صحيفة ديلي ميل، سيكون هناك عرضًا لمجسم من الهولوجرام، في حفل موسيقي سيشهد تأدية إلفيس للعروض التاريخية الشهيرة التي سبق وأن قدمها عبر حفلاته في لاس فيجاس.

يأتي ذلك بعد أن نجحت النجمة تايلور سويفت في كسر الرقم القياسي الذي كان يحتفظ به النجم الأسطوري الراحل إيلفس بريسلي.

وذلك بعد أن نجحت تايلور في أن تحقق الاستمرارية كأكثر مغنية فردية تبقى لأكبر عدد من الأسابيع في صدارة ترتيب أكثر الفنانين استماعا على مستوى العالم.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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