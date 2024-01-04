نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح الإعلان الترويجي لأول فيلم رعب لهذا العام.. Night Swim في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أول فيلم رعب من المقرر طرحه للعرض خلال عام 2024، سيكون الفيلم الجديد Night Swim، والذي طرح الإعلان الترويجي الخاص به تمهيدًا لعرضه.

ووفق صحيفة ديلي ميل، الفيلم الجديد ينطلق عرضه غدًا الخامس من يناير، وسيكون من بطولة وايت راسل وراي ووكر وكيري كوندون.

شركة والت ديزني

كما لم يمضي الكثير من القت على فقد شركة والت ديزني لحقوق الملكية الخاصة بالفأر الأشهر ميكي ماوس، حتى تم صناعة عمل سينمائي مخيف مستوحى من شخصية الرسوم المتحركة الشهيرة.

ووفق ديلي ميل، الفيلم طرح بعنوان Mickey Mouse's Trap، ويحكي عن قصة قاتل متسلسل يرتدي قناع ميكي ماوس.

وعلى خطى شخصية الدب ويني، طرح هذا الفيلم الجديد، بعد أن كنت قد انتهت مدة امتلاك الحقوق الخاصة بالشخصية.

سلسلة أفلام Saw

أيضًا ضمن مشاريع أفلام الرعب الجديدة، تقرر رسميًا العمل على جزء جديد من سلسلة أفلام Saw، يطرح بعنوان Saw XI، بموعد عرض مرتقب في دور العرض السينمائية خلال عام 2024 المقبل.

ووفق ما ذكر موقع "ديد لاين"، الفيلم كان قد طرح منه جزء جديد خلال عام 2023 الجاري، وشهد مستوى أخر من الدموية في ابتكار الافخاخ.

الفيلم الأخير من saw شهد عودة شخصية العقل المدبر لمكائد الضحايا الدموية جون كارمر، الذي يجسده الممثل توبين بيل، في فصل لم يتم سرده ضمن اخداث السلسلة من المفترض أن تكون أحداثه بين الجزء الأول والثاني من حيث الفترة الزمنية.

وطرح الفيلم للعرض في صالات العرض السينمائية حول العام يوم 29 سبتمبر الماضي.