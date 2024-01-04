أسبوع.. محمد إمام يعلن مد فترة عرض "أبو نسب" في الولايات المتحدة الأميركية

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان محمد إمام عن مد فترة عرض فيلمه الجديد أبو نسب في الولايات المتحدة الاميركية وأضافة مدن جديد ليعرض فيها الفيلم بأمريكا.





وشارك محمد إمام البوستر الرسمي لفيلم أبو نسب عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليه قائلًا: “تم مدعرض فيلم أبو نسب أسبوع آخر وتم اضافة مدن جديدة بالولايات المتحدة الأميركية”.





وتابع: “يعرض فيلم ابو نسب للنجم محمد إمام الآن ‎بالولايات المتحدة الاميركية”.





نجوم فيلم أبو نسب

ويشارك في بطولة فيلم “أبو نسب”، كل من: محمد إمام وياسمين صبري، عدد من الفنانين، من بينهم الفنانة وفاء عامر، ماجد الكدواني،هالة فاخر، وغيرهم، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج محمد إمام.

أحداث فيلم أبو نسب

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول طبيب أطفال يسعى للزواج من فتاة يحبها، ولكنه يكتشف في ليلة زفافه أن والدها مجرم خطيرخرج من السجن في نفس اليوم، لتبدأ مطاردات خطيرة مع رجال عصابات يسعون للانتقام من والدها.





إيرادات فيلم أبو نسب

حقق فيلم أبو نسب إيرادات كبيرة على مدار أسبوعه الثاني في دور السينما حيث بلغت الايرادات لـ 12.6 مليون جنيه، كما شهد الفيلمارتفاعًا كبيرًا عن إيرادات أسبوعه الأول والتي بلغت 9.7 مليون جنيه، وبذلك ارتفع إجمالي الإيرادات التي حققها الفيلم على مدار أسبوعينلـ 22.4 مليون جنيه.