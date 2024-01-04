نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام شاهين برفقة عائلتها في أحدث ظهور (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت النجمة إلهام شاهين جمهورها مجموعة من الصور التي تظهر فيها برفقة عائلتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت إلهام شاهين في الصور برفقة عائلتها، وعلقت عليها قائلة: "الله على لمة العيلة فى أوقات حلوة.. ربنا يفرح قلوبكم ويحافظ عليكم ويسعدكم زى ما بتسعدونى”.





آخر أعمال إلهام شاهين

والجدير بالذكر آخر أعمال إلهام شاهين حكاية الفريدو، والتي تصدرت الترند، وحازت على إعجاب الجماهير والنقاد.

تعرف على أحداث حكاية الفريدو



يثير فريد الدهشة بسبب عمله طبيب وشيف في نفس الوقت، في حين تظهر عمته سوسو التي تمتلئ حياتها بالأسرار، في حياة فريد،وتستمر الأحداث في الكشف المزيد في حياتهما وعلاقتهما بمن حولهما.

أبطال مسلسل الفريدو

وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندى موسى، إنجي كيوان، إيمان السيد، عمر شرقي، وغيرهم منتأليف السيناريست عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج أحمد عبد العاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عصامنصار.