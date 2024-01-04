نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نور النبوي برفقة والده من العرض الخاص للحريفة: "اللحظة الأفضل بالنسبالي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان نور النبوي، نجل النجم خالد النبوي، صورة تجمعه بوالده، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، من العرض الخاص لفيلمه الجديد "الحريفة".





وعلق على الصورة قائلًا: "امبارح كان العرض الخاص لفيلم الحريفة.. كان فى صور كتير ولحظات كتير حلوة ممكن احطها بس دياللحظة الأفضل بالنسبالي، شايفها من وانا عندي ه سنين”.





وتابع: "بشكر كل الناس على ردود الفعل من العرض الخاص واتمنى الفيلم يعجب الجمهور بشكر المنتج طارق الجنايني على الفرصة دي،بشكر المخرج استاذ رؤوف السيد على حرفيته وبشكر المؤلف اياد صالح على دور ماجد وبشكر مدير التصوير استاذ محمد مختار على جماله وجمال صورته".









وأضاف: "و بشكر زمايلي الحريفة اللي كنت مبسوط وقوي اني بشتغل معاهم فيلم الحريفة النهارده فى السينمات، يارب يعجبكم".





تفاصيل فيلم الحريفة

وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية،وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشبابومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.





فريق عمل "الحريفة"





فيلم الحريفة من بطولة نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، وآخرين، مع ظهور خاصلبيومي فؤاد، وشريف الدسوقي، ونجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، وهو من إنتاج "تي فيجن" طارق الجنايني، تأليف إياد صالح،وإخراج رؤوف السيد