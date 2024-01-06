نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب رنا رئيس عن العرض الخاص لفيلم "عصابة عظيمة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غابت الفنانة رنا رئيس عن العرض الخاص لفيلم “ عصابة عظيمة” حيث نشرت عدة صور من العرض الخاص عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام.

وعلقت رنا رئيس على الصور: "كان نفسي أكون موجودة".

أبطال العمل

يشارك في بطولة فيلم “ عصابة عظيمة” الفنانة القديرة إسعاد يونس والفنان القدير محمد محمود والمطرب عنبة والفنانة رنا رئيس والفنانة فرح زاهد والفنان كريم عفيفي والفنان محمد ثروت وعدد آخر من الفنانين والفنانات.

قصة العمل

تدور أحداثه حول إسعاد يونس حيث تجسد شخصية والدة كريم عفيفي التي تتعرض لعملية احتيال كبيرة، ويتفق الثنائي على ضرورة استعادة حقوقهما من خلال تشكيل عصابة

يواصل صناع مسلسل "إنتر فيو"، تصوير المشاهد المتبقية لهم، حيث من المقرر أن ينتهوا تمامًا من تصويره خلال أسبوعين،

والعمل يعد أول بطولة مطلقة للفنانة رنا رئيس، ومن المقرر عرضه قريبًا على منصة watch it.

مسلسل "إنتر فيو" ينتمي لنوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، وهو بطولة سارة نور، مونيكا ألفونس، ديانا هشام، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، وبعض ضيوف الشرف.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال رنا رئيس السينمائية، مشاركتها في فيلم "أولاد حريم كريم"، وهو بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل بشرى، تيام مصطفى قمر، هنا داود، يوسف عمر، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.