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أحمد جودة - القاهرة - حقق بايرن ميونخ تأهله إلى الدور الثاني من كأس ألمانيا بعد فوز كبير على مضيفه أولم 1846 بنتيجة 4-0 في المباراة التي أُقيمت مساء الجمعة.

بايرن ميونخ يكتسح أولم برباعية في كأس ألمانيا

افتتح بايرن التسجيل مبكرًا بفضل هدفين متتاليين من النجم توماس مولر في الدقيقتين 12 و14. جاء الهدف الأول بعد تمريرة رائعة بالكعب من ستانيسيتش إلى كيميتش داخل منطقة الجزاء، والذي سددها، لكن الحارس تصدى لها، ليكمل مولر الكرة في الشباك.

ولم ينتظر الفريق البافاري طويلًا قبل أن يضاعف مولر النتيجة بعد تمريرة جنابري الذي فضل التمرير لزميله المخضرم بدلًا من التسديد.

في الدقيقة 33، كان بايرن قريبًا من إضافة الهدف الثالث بعد تمريرة بينية من مولر إلى موسيالا، لكن تسديدته الأرضية تصدى لها الدفاع وأبعدها إلى ركنية.

مع دخول اللاعب الجديد، مايكل أوليسيه، في الدقيقة 79، قدم الفرنسي تمريرة متقنة من الجهة اليمنى وصلت إلى كينجسلي كومان، الذي سددها مباشرة في الشباك، ليضيف الهدف الثالث.

واختتم النجم الإنجليزي هاري كين مهرجان الأهداف برأسية قوية في الدقيقة 93، بعد ارتقاء لعرضية من زميله، ليسجل الهدف الرابع ويؤكد تأهل بايرن إلى الدور التالي من البطولة