نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يستعد للدخول في مفاوضات لنجم مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت تقارير إعلامية عن اهتمام نادي تشيلسي الإنجليزي بلاعب مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تشيلسي يراقب سانشو

وأضافت التقارير أن النادي الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع اللاعب جادون سانشو بعد انتهاء فترة إعارته من نادي مع بروسيا دورتموند وعودته للفريق.

وجاء اهتمام النادي اللندني باللاعب بعد انتقاد مدربه إريك تين هاج وعدم تقديم الأداء المطلوب منه في التدريبات وزيادة التوتر بينهم.

وأفادت التقارير أن اليونايتد مستعد لتقديم عرض رسمي بالإضافة لثنين من لاعبي الأكاديمية، من أجل حسم صفقة اللاعب أو عرض اقتراح آخر يتضمن ضم سانشو على سبيل الإعارة، ودفع راتبه بالكامل.

ويعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أيضا من الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب ولكن لم يتم إرسال أي عروض للنادي الإنجليزي.

وخاض اللاعب الإنجليزي 24 مباراة سجل 3 أهداف وصنع هدفين