دورة حكام الكاراتيه على هامش بطولة شمال إفريقيا 2024 باستاد القاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - نظم الاتحاد المصرى للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى عضو المكتب التنفيذي للاتحاديين الدولى والافريقي ونائب رئيس الاتحاد العربى دورة الحكام الأفريقية اليوم على هامش بطولة شمال إفريقيا والتى ينظم استضافتها الاتحاد المصرى للكاراتية على صالة 1 بإستاد القاهرة الدولى، خلال الفترةمن 17 وحتى 18 اغسطس الجارى.

دورة حكام الكاراتيه على هامش بطولة شمال إفريقيا 2024

شهدت الدورة حضور السيد بشير الشريف نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس اتحاد البحر المتوسط للكاراتيه، ومحمد مقتبل رئيس الجامعة الملكية المغربيه ورئيس المنطقة الاولى لشمال إفريقيا، الدكتور سامح الشبراوي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للكاراتية وعضو اللجنة الفنية بالاتحاديين العربى والافريقي.

وتمنى الدهراوى التوفيق لكافة المشاركين فى البطولة، مؤكدًا على توفير مل سبل الدعم للوفود الافريقية فى بلدهم الثانى مصر، مشيدًا بدور القيادة فى دعم الرياضة المصرية وخاصة الكاراتيه المصرى فى كافة المحافل الدولية لحصد المراكز الاولى بكل قوة.