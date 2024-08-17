نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود ناجي حكما لمباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره مودرن سبورت وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثون والأخيرة من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وأعلنت اللجنة الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم المباراة والذي جاء بقيادة محمود ناجي.

ويعاونه كلا من أحمد نوفل مساعد أول، أحمد الفار مساعد ثان، ويتواجد حسام عزب حكما رابعا.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد القاهرة الدولي مباراة الفريقين في الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدوري

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري في مصر والشرق الأوسط.

