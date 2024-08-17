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أحمد جودة - القاهرة -



كشف أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، كواليس مقلب مرعب تعرض له خلال إحدى مباريات الفارس الأبيض فى بوروندى على يد زميليه هشام يكن.

أيمن يونس: هذه كواليس "المقلب المُرعب" في رحلة بوروندي

وقال يونس في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع النجم محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "كنت أنام فى غرفة واحدة مع هشام يكن فى معسكرات الزمالك، وكنا نلاعب فريقًا فى بوروندى، وفوجئت فى دوت الخليج بملاية بيضاء متحركة فى غرفتى فانهلت بالضرب عليها ليصاب هشام يكن بخبطة شديدة فى عينيه".

وأضاف: "اضطر لارتداء نظارة لإخفاء الإصابة عن حسن شحاتة مدرب الزمالك وقتها".