أخبار اليمن : استعدّوا للأسوأ.. الشوافي يحذّر: أمطار شديدة الغزارة وبَرَد كثيف

استعدّوا للأسوأ.. الشوافي يحذّر: أمطار شديدة الغزارة وبَرَد كثيفحذّر الفلكي اليمني عدنان الشوافي، من أمطار شديدة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البَرَد الكثيف تضرب معظم محافظات الجمهورية خلال الأيام القادمة.

وقال الشوافي: "حسب خرائط وبيانات النماذج فإن التوقعات لأسبوع قادم من اليوم السبت إلى الجمعة القادمة، استمرار الأمطار متفاوتة الشدة والتي قد تصل إلى شديدة الغزارة على معظم المناطق اليمنية من شرقها إلى غربها وقد تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد على بعض المناطق".

وتوقع الفلكي الشوافي هطول أمطار شديدة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد على جنوب غرب اليمن مثل تعز ولحج والسواحل الجنوبية والشرقية، أكثر غزارةً من الأسبوع الماضي.

وأشار الشوافي إلى أن أجزاء واسعة من المهرة شرقاً إلى تهامة والحديدة غرباً والصحاري الداخلية ستشهد أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد والبرد.

ودعا الفلكي اليمني المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم المغامرة بالعبور أثناء هطول الأمطار من مناطق ومجاري السيول، ومتابعة نشرات الطقس.

وكشف الفلكي الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، تفاصيل توقعات الطقس خلال الأسبوع القادم من ليلة السبت وحتى الجمعة المقبلة، جاء فيه:

~~ بشكل عام ~~

استمرار الامطار متفاوتة الشدة والتي قد تصل الى شديدة الغزارة على معظم المناطق اليمنية من شرقها الى غربها وقد تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد على بعض المناطق.

~ ما يميز هذا الاسبوع ~

١ - الهطول المتوقع جنوب غرب اليمن مثل تعز ولحج أعلى واغزر بشكل ملحوظ مقارنة بالاسبوع الماضي وكذلك بالنسبة للسواحل الجنوبية والشرقية فقد يشمل الهطول مناطق ساحلية اوسع واغزر مقارنة بالاسبوع الماضي.

٢ - الهطول متوقع ان يغطي اجزاء واسعة من المهرة شرق اليمن الى تهامة والحديدة غرب اليمن سواء مرتفعات جبلية او هضاب داخلية او سهول ساحلية غربية وجنوبية وشرقية وكذلك اجزاء واسعة من الصحاري الداخلية ولو تفاوتت الكمية التراكمية للهطول من منطقة لأخرى، الا ان هذا الاسبوع متميز بان الهطول متوقع ان يغطي نطاق اوسع من المناطق المذكورة مقارنة بالاسبوع الماضي.

٣ - توقع ان يرافق الهطول حبات برد على بعض المناطق يرتفع مقارنة بالاسبوع الماضي.

٤- كمية الهطول (المتوسط التراكمي على مستوى اليمن) متوقع هذا الاسبوع ان يزيد عن الاسبوع الماضي بمشية الله.