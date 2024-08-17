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أحمد جودة - القاهرة -



أكد هشام يكن، نجم الزمالك السابق، أن بدايته مع القلعة البيضاء صعبة، مشددا على معاناته لإثبات نفسه مع الفريق.

هشام يكن: والدي لم يتدخل لكي ألعب مع الزمالك

وقال يكن في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع النجم محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "والدي لم يتدخل لكي ألعب مع الناشئين أو الفريق الأول وتركني لأثبت نفسي بنفسي على الرغم من أن كلمته كانت مسموعة داخل نادي الزمالك ولكنه كان يرغب في أن أقدم أوراق اعتمادي".

وأضاف: "محمود أبو رجيلة كان كلمة السر في تطوير طريقة لعبي في أكثر من مركز ومنحني الفرصة في خط الدفاع".