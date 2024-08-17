بصورة.. أحمد خالد موسى يُعلن الانتهاء من كتابة نصف حلقات الجزء الثاني من العتاولة

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلن المخرج أحمد خالد موسى عن الانتهاء من كتابة نصف حلقات الجزء الثاني من مسلسل العتاولة استعداد لطرحه رمضان القادم.



ونشر من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة غلاف الحلقة 13 والتي جاءت بعنوان اللعبة الحلوة، من الجزء الثاني لـ مسلسل العتاولة، ليشوق جمهوره لعرض الجزء الثاني في رمضان 2025.

قصة مسلسل العتاولة



ودارت أحداث مسلسل العتاولة، في مدينة الإسكندرية، وجسد النجم أحمد السقا من خلاله شخصية نصار، وهو البطل التراجيدي، الذى يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحصل بعض المتغيرات في حياته.



أبطال العتاولة



شارك فى مسلسل العتاولة عددا كبيرا من نجوم الفن، منهم: أحمد السقا، وطارق لطفي، وزينة، ومي كساب، وسامي مغاوي، وهدى الأتربي، وحنان يوسف، والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى.



آخر أعمال أحمد خالد موسى



يذكر أن آخر أعمال أحمد خالد موسى مسلسل مفترق طرق،

ويتكون مسلسل "مفترق طرق" من 45 حلقة، وهو مأخوذ من سيناريو عمل أجنبي حيث أنه مأخوذ عن المسلسل الأمريكي "The Good Wife"، وتدور أحداث المسلسل حول أليسيا فلوريك زوجة محامي كبير يدخل السجن بسبب فضيحة وقضايا فساد، وتتوالى الأحداث.

أبطال مسلسل مفترق طرق



ويضم مسلسل مفترق طرق، باقة كبير من النجوم، أبرزهم، هند صبري، على الطيب، إياد نصار، جومانا مراد، ماجد المصري، نهى عابدين ومن إخراج أحمد خالد موسى.