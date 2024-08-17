وأكمل:" حتي الآن لا يوجد اتفاق حتى الآن على الشروط الشخصية مع اللاعب".

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، إلى صفوف رين الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفرمان من فليك.. رحيل نجم برشلونة في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع