تشكيل النصر أمام الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الهلال، في المباراة التي ستجمع الفريقين في نهائي كأس السوبر السعودي 2024.

موعد مباراة النصر ضد الهلال



يلتقى النصر مع الزعيم، مساء، اليوم، السبت الموافق 17 أغسطس 2024، على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)، في نهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم.

تشكيل النصر أمام الهلال

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، إيمريك لابورت، أليكس تيليس.

خط الوسط: علي الحسن، أوتافيو مونتيرو، عبدالله الخيبري.

خط الهجوم: أيمن يحيى، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر

قنوات SSC السعودية سوف تنقل مباراة النصر ضد الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي وتحديدًا SSC1 HD وSSC1 SD.

معلقو مباراة الهلال والنصر

1-فهد العتيبي

2- فارس عوض

3- مدحت شلبي