انت الأن تتابع خبر منصة مدرستي تفتح ابوابها لكم ،، استعدوا لبداية العام الجديد بقوة مع هذه المنصة الرائدة والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تبدأ العملية التعليمية لعام 1446 بفاعلية مع اقتراب يوم 18 أغسطس، حيث تقدم منصة مدرستي الدعم الأساسي للطلاب وأولياء الأمور. ويتجه الطلاب وأولياء أمورهم لمعرفة كيفية الانضمام إلى هذه المنصة التعليمية المتميزة، لتحقيق أقصى استفادة من خدماتها المتعددة.
ولتسجيل الطلاب في منصة مدرستي تتبع الخطوات الآتية:
- - الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة مدرستي عبر الرابط: https://schools.madrasati.sa/
- - اختيار خيار إنشاء حساب جديد.
- - ملء البيانات الأساسية مثل الاسم، رقم الهاتف، الصف الدراسي، والعنوان.
- - التحقق من البريد الإلكتروني بإدخال رمز التحقق المرسل.
- - بعد إتمام هذه الخطوات، يصبح بإمكان المستخدم الوصول إلى جميع خدمات المنصة.
- تحتوي منصة مدرستي على مجموعة واسعة من الخدمات التعليمية التي تشمل:
- - عرض المناهج الدراسية لكافة المستويات التعليمية.
- - توفير برامج تعليمية مفصلة يقدمها نخبة من المعلمين.
- - إمكانية التفاعل المباشر بين الطالب والمعلم لمناقشة المواد التعليمية.
- - خيار رفع الواجبات المدرسية للمراجعة والتقييم من قبل المعلمين.
- - تمكن أولياء الأمور من متابعة التقدم الدراسي لأبنائهم.
- - الاستغناء عن الدروس الخصوصية، مما يوفر في المصروفات.
- - تقديم مكتبة غنية بالكتب والبرامج التعليمية المساعدة.
- مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، يبرز دور منصة مدرستي كمورد تعليمي حيوي يهدف إلى تعزيز العملية التعليمية للطلاب في السعودية، مما يؤكد أهميتها في دعم الطلاب وتحصيلهم الدراسي.