انت الأن تتابع خبر منصة مدرستي تفتح ابوابها لكم ،، استعدوا لبداية العام الجديد بقوة مع هذه المنصة الرائدة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تبدأ العملية التعليمية لعام 1446 بفاعلية مع اقتراب يوم 18 أغسطس، حيث تقدم منصة مدرستي الدعم الأساسي للطلاب وأولياء الأمور. ويتجه الطلاب وأولياء أمورهم لمعرفة كيفية الانضمام إلى هذه المنصة التعليمية المتميزة، لتحقيق أقصى استفادة من خدماتها المتعددة.

ولتسجيل الطلاب في منصة مدرستي تتبع الخطوات الآتية: