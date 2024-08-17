انت الأن تتابع خبر فيديو.. تعليق ناري من السهلي للاعبي النصر يثير الجدل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتقد الإعلامي الرياضي تركي السهلي فريق النصر ومدربه لويس كاسترو، رغم فوزهم على التعاون في نصف نهائي كأس السوبر. في حلقة من برنامج "برا 18" الذي بُث عبر قناة SSC، أوضح السهلي أن اللاعبين قد تأثروا بما وصفه بـ "عدوى عدم الاتزان" التي يعاني منها المدرب كاسترو.

وأضاف السهلي أن هذا التأثير السلبي قد انتقل إلى جميع اللاعبين في الفريق، وهو ما يظهر في أداءهم بالملعب رغم تحقيق الفوز. يُشار إلى أن تصريحات السهلي تُسلط الضوء على التحديات الداخلية التي يواجهها فريق النصر، حتى في أوقات الانتصارات.

تعكس هذه الانتقادات المستمرة الجدل القائم حول أداء الفريق وأسلوب الإدارة الفنية، وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل لويس كاسترو مع الفريق بعد هذا الموسم، خاصة في ضوء التوقعات والطموحات الكبيرة المعقودة على النصر من قِبل جماهيره.