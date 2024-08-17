بعيدا عن حقن البوتكس: أقوى كريم المنزلي لنفخ الخدود وإزالة التجاعيد وتفتيح البشر بمكون طبيعي 100%

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رياض - احمد صلاح - تعاني معظم النساء بعد سن الثلاثين من مشكلة التجاعيد ونحافة البشرة، حيث يقل إنتاج الكولاجين، مما يؤدي إلى ظهور علامات تقدم العمر، مثل الخطوط الرفيعة والتصبغات الجلدية. للحفاظ على شباب البشرة في أسرع وقت، يمكن استخدام كريم الخميرة والنشا، الذي يعمل على تبييض البشرة، وشد التجاعيد، وإعادة إنتاج الكولاجين، وجعل الوجه أكثر امتلاءً وجاذبية، ومن خلال موقعنا المتميز بوابة الزهراء الإخبارية سوف نوضح إليكم كيفية تحضير هذا الكريم.

مكونات كريم الخميرة

ملعقة من الخميرة الفورية

كوب من مغلي الحلبة

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة كبيرة من زيت السمسم

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

ملعقة صغيرة من زيت جنين القمح

طريقة التحضير

1. في إناء متوسط الحجم، اخلطي الخميرة والنشا معاً.

2. أضيفي مغلي الحلبة واخلطي حتى تذوب المكونات تماماً.

3. ضعي الخليط على نار هادئة مع التحريك حتى يصبح القوام ثقيلًا.

4. ارفعي الإناء عن النار واتركيه ليبرد قليلاً.

5. أضيفي زيت السمسم، وزيت جنين القمح، وزيت جوز الهند، وقلبي حتى تحصلين على قوام ناعم.

6. احفظي الخليط في علبة نظيفة، وطبقيه على البشرة يومياً لمدة شهر للحصول على نتائج ممتازة.

فوائد الخميرة للبشرة

تحافظ على مرونة البشرة ورطوبتها.

تساعد على شد الوجه واستعادة نضارته.

تطهر البشرة والمسام من السموم والبكتيريا.

تقلل من ظهور البثور وحب الشباب وتعمل على تبييض البشرة.

ترطب البشرة وتخفي التجاعيد والخطوط الرفيعة.

تحارب البقع والتصبغات الناتجة عن الشمس.

ماسك الخميرة والزبادي لتبييض الوجه

1. في طبق صغير، اخلطي ملعقة من الخميرة مع ملعقة من الزبادي.

2. أضيفي القليل من عصير الليمون وامزجي حتى تحصلي على قوام ناعم.

3. ضعي الماسك على الوجه واتركيه لمدة ساعة، ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

4. استخدمي الماسك مرة واحدة يومياً للحصول على بشرة بيضاء.

وصفة الخميرة والحليب لتفتيح المناطق الداكنة

1. اخلطي ملعقة كبيرة من الخميرة مع ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

2. أضيفي ملعقة كبيرة من معجون الأسنان وملعقة كبيرة من البيكنج بودر، وامزجي حتى تحصلي على قوام كريمي.

3. وزعي الخليط تحت الإبط وبين الفخذين واتركيه لمدة ساعة.

4. امسحي الخليط بقطعة قماش مبللة وعصيرها جيداً في عكس اتجاه الشعر.

5. كرري الوصفة يوميا حتى تحصلي على بشرة نظيفة وبيضاء.

وصفة الخميرة والحلبة لتسمين الوجه

1. اخلطي ملعقة من الخميرة الفورية مع ملعقة من الحلبة المطحونة.

2. أضيفي ملعقة من عسل النحل وملعقة من الزبادي، وامزجي جيداً حتى يتكون قوام ثقيل.

3. وزعي الخليط على الوجه مع التدليك المستمر، واتركيه لمدة 25 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء البارد.

ماسك الزبادي والعسل لشد البشرة