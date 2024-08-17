نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي ليفربول بقيادة محمد صلاح فوزًا مهمًا أمام نظيره إبسويتش تاون بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين ظهر اليوم السبت على ملعب "بورتمان رود"، ضمن منافسات الأسبوع الأول من بطولة الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة ليفربول ضد إبسويتش في الدوري الإنجليزي

افتتح ديوجو جوتا أول أهداف اللقاء لصالح ليفربول في الدقيقة 60، بعد تمريرة من محمد صلاح إلى زميله جوتا الذي استقبلها بتسديدة يسارية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف محمد صلاح الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 65، بعد تبادل التمريرات بينه وبين دومينيك سوبوسلاي، أنهاها صلاح بتسديدة أرضية من داخل منطقة الـ6 ياردات، مرت من تحت يدي الحارس والتون وسكنت الشباك.