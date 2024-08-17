عاجل | حزب الله اللبناني يعلن مقتل حسين إبراهيم كساب في غارة إسرائيلية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن حزب الله اللبناني عن مقتل حسين إبراهيم كساب في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في منطقة صور.

وقد أعلن الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات عن اغتيال القائد حسين إبراهيم كساب قائد قوة قي وحدة الرضوان التابعة لحزب الله اللبناني.

الاحتلال يغتال قائد بحزب الله اللبناني

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ عملية اغتيال استهدفت حسين إبراهيم كساب، قائد قوة في وحدة الرضوان التابعة لحزب الله، وذلك خلال غارة جوية على مدينة صور اللبنانية.

وقد صرح المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، بأن العملية جاءت في إطار نشاطات الجيش المستمرة. وأكد أدرعي أن الغارة أسفرت عن القضاء على كساب، مما يعكس تصعيد التوترات في المنطقة وتداعياتها الأمنية.

تعد هذه الحادثة دليلًا على الاستمرار في الصراع القائم وتأثيراته المتزايدة في الشرق الأوسط، إذ تثير مثل هذه العمليات تساؤلات حول الاستقرار الإقليمي والسلم الدولي.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت سابق عن مقتل شخص نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في قضاء صور.

مقتل حسين إبراهيم كساب في غارة إسرائيلية

تسارعت الأحداث اليوم السبت، حيث ردت إسرائيل على حزب الله بعد الهجوم الصاروخي المكثف الذي أطلقه من جنوب لبنان نحو الجليل الأعلى، والذي استهدف للمرة الأولى مناطق مأهولة في شمال إسرائيل.

مقتل حسين إبراهيم كساب في غارة إسرائيلية

ووفقًا لما ذكرته "لبنان 24"، فقد قصفت الطائرات الإسرائيلية المسيرة منطقة قدموس، الواقعة شمال شرق مدينة صور، حيث دمرت الدراجة النارية المذكورة.

وفي أعقاب هذا القصف، انتقلت فرق الدفاع المدني إلى الموقع المستهدف، وقد أسفرت تلك الأحداث عن وقوع إصابات.